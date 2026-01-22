AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, 31 Aralık’ta ihaleye çıkardığı Kongre, Kültür ve Fuar Merkezi Yapım İşi iptal edildi.

Yaklaşık maliyeti 253 milyar 750 milyonluk ihale, teknik şartnamede “kişiye özel düzenlemeler” bulunduğu gerekçesiyle kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

İHALE 19 OCAK’TA İPTAL EDİLDİ

Yaklaşık 38 bin metrekare kapalı alana sahip olması planlanan proje için açılan ihale, belediye tarafından “teknik şartnamede revizyon yapılacağı” gerekçesiyle 19 Ocak’ta iptal edildi. İptal kararının, CHP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Şencan’ın belediye meclisinde dile getirdiği eleştirilerin ardından gelmesi dikkat çekti.

“REKABETİ DARALTAN DÜZENLEMELER VAR”

Şencan, ihale sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, söz konusu yapım işinin yalnızca teknik bir mesele olmadığını vurgulayarak, “Bu ihale, Gaziantep’in geleceğini ve kamu kaynaklarının nasıl kullanılacağını doğrudan ilgilendiriyor” dedi. İhale şartnamesinde rekabeti sınırlayan ve belirli firmaları avantajlı kılan maddeler bulunduğunu ifade eden Şencan, bu durumu belediye meclisi kürsüsünden açıkça dile getirdiklerini belirtti.

“ADRESE TESLİM DÜZENLEMELERE KARŞIYIZ”

İhaleye ilişkin SÖZCÜ’ye konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi CHP meclis üyesi Hasan Şencan, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve yaklaşık 38 bin metrekare kapalı alana sahip Kongre, Kültür ve Fuar Merkezi Yapım İşi ihalesi, kapsamı ve büyüklüğü itibarıyla bu şehrin geleceğini ve kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını doğrudan ilgilendiren bir projeydi. Biz bu ihaleyi başından itibaren sadece bir teknik süreç olarak değil, şeffaflık, adalet ve kamu vicdanı meselesi olarak ele aldık. İhale şartnamesinde yer alan ve rekabeti daraltan, belirli firmaları avantajlı kılan düzenlemeleri belediye meclisi kürsüsünden açıkça dile getirdik. Çünkü biliyoruz ki, kamu ihaleleri birkaç çevrenin değil, 85 milyonun ve Gaziantep halkının hakkıdır. Yaptığımız bu uyarıların ardından ihalenin iptal edilmesi, kamuoyu baskısının ve demokratik denetimin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ancak mesele sadece bir ihalenin iptal edilmesiyle kapanamaz. Bu noktaya gelinmesine neden olan düzenlemelerin kimler tarafından, hangi saiklerle hazırlandığının da açıkça ortaya konulması ve sorumlular hakkında gerekenin yapılması şarttır. Adrese teslim düzenlemelere karşıyız. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Gaziantep için, demokrasi için, kamu vicdanı için” ifadelerini kullandı.