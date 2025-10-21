Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Irak ve Suriye’de bulunan Türk askerinin görev süresinin 3 yıl daha uzatılmasını öngören tezkerelerin 30 Ekim 2025’ten itibaren 3 yıl uzatılmasını öngören ve TBMM Başkanlığına sunulan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine “hayır” deme kararı aldı.

TBMM tarafından, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiğinde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi" için Cumhurbaşkanına verilen 2 yıllık yetkinin süresi 30 Ekim 2025 tarihinde doluyor. “Türkiye’nin Lübnan’daki BM Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla katkı sağlaması” konusunda Cumhurbaşkanına verilen 1 yıllık süre ise 31 Ekim’de sona eriyor.

Türkiye’nin Suriye ve Irak’a asker gönderme süresinin 30 Ekim tarihinden itibaren 3 yıl, Lübnan’a asker göndermesi süresinin ise 31 Ekim tarihinden itibaren 2 yıl daha uzatılmasına izin verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

CHP'nin Irak ve Suriye’de bulunan Türk askerinin görev süresinin 3 yıl daha uzatılmasını öngören tezkerelere 'Hayır' deme kararı aldığı öğrenildi.