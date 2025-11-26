CHP’nin 28, 29, 30 Kasım’da, Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla gerçekleştireceği kurultay için hazırlıklar son hızla devam ediyor. Kurultay programına göre 28 Kasım Cuma günü Genel Başkan Özgür Özel’in açılışı ardından tüzük değişikliği ve partinin yeni programı delege oyuna sunulacak. 29 Kasım Cumartesi günü Genel Başkanlık seçimi, 30 Kasım günü ise PM, ve YDK seçimleri yapılacak. Genel Başkan Özel’in karşısına rakip çıkması beklenmeyen kurultayda PM seçimleri çarşaf liste yöntemiyle yapılacak. Kulislerde Özel’in anahtar listesinin karşısına başka bir liste çıkmasının düşük bir olasılık olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiyi iktidara götürecek kadroların belirleneceği PM seçiminde delegeye sunacağı anahtar liste için mesaisini sürdürüyor. Parti kulislerinde 60 olan PM sayısının 80’e çıkarılması ihtimali konuşuluyor. Bu konuda tüzük değişikliği gerekeceğinden Genel Başkan Özel'in kararı bekleniyor.

PM sayısının değiştirilme olasılığını değerlendiren parti kurmayları, şunları söyledi:

"Bu PM genel seçime kadar görev yapacak, hatta arada kısa bir zaman kalacağı için belki yerel seçim bile görecek. Bu sebeple talep çok. Bu yüzden sayının artırılması fikri konuşuluyor. Bugüne özel bir yöntem de değil bu. Geçmişte örnekleri var. Şu an olduğu gibi kritik dönemlerde genel başkanların eli daralınca kullanılan bir yöntem."

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tüzüğe eklenecek

Yapılacak tüzük değişikliğinde, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi de geçici bir maddeyle tüzüğe eklenecek. “Biz parlamenter sistemi savunan bir parti olduğumuz için kalıcı bir sistemle değil, geçici bir sistemle ‘partinin ilk iktidar olduğu tarihe kadar’ diye bir tariflemeyle tüzüğe koyacağız” ifadelerini kullanan kurmaylar, parti iktidar olunca partili cumhurbaşkanlığından vazgeçeceklerini belirtti. Bu değişiklikle mevcut MYK’nın içinde olan gölge kabine uygulaması devam etmekle birlikte Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sistemi içerisinde yer alacak. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, partinin cuma günü hayata geçireceği parti programı doğrultusunda hükümet programını hazırlama, bakanlık politikalarını takip etme görevlerini üstlenecek. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinde bulunması sebebiyle gölge kabineye de Genel Başkan Özel başkanlık edecek. Gölge bakanların görevlendirilmesi PM, grup ve ihtiyaç dahilinde parti içinde aktif görevi olmayan isimler arasından yapılacak. Devam edecek gölge bakanlardan milletvekili olanların PM’de yer almayacağı görüşü ağır basıyor.

Gençlik kotasında değişikliğe gidiliyor

Tüzükte yapılacak bir diğer değişikliğin gençlik kotasına ilişkin olması bekleniyor. Toplam yüzde 25 olarak uygulanan gençlik kotasında, 18-25 yaş gençlik kolları kotası yüzde 10; 25-40 yaş çalışma çağı kotası ise yüzde 15 oranında dağılıyor. Uygulamada yaşanan zorluk nedeniyle mevcut yüzde 25’lik gençlik kotası korunarak yaş dağılımlarında farklılığa gidilmesi öngörülüyor. Konuya dair bilgi veren kurmaylar, şöyle konuştu:

“18-25 yaş aralığı zor bir aralık. Bu yaş aralığındaki yol arkadaşlarımız ya üniversitede zorlu bir mücadelenin içinde ya da hayata yeni atılmış, iş bulma ve evlenme mücadelesinin içinde oluyorlar. Yüzde 25’lik gençlik kotamızdan vazgeçmeyiz ama yaş aralığını rahatlatacak bir değişiklik yapabiliriz.”

MYK’daki kadın-erkek dağılımı korunacak

Mevcut 24 kişilik MYK’daki gölge kabine üyelerinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne geçeceği, tüzükte tanımlanan altı kişilik idari MYK’ya eklemeler yapılabileceği, nihai sayının maksimum 15 olacağı konuşuluyor. Özel’in mevcut MYK’da cinsiyet oranını yeni MYK’da da koruması bekleniyor.

Bin 385 delege, 25 sandık, 120 kabin...

Bin 385 delegeyle yapılacak seçimlerde, sandık sayısı 25 olarak belirlendi. Osmaniye delegeleri, Osmaniye İl Kongresi, kurultay kararı alındıktan sonra yapıldığı için kurultaya katılamayacak. Tutuklu PM üyesi Baki Aydöner ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurultayda oy kullanamayacak. 25 sandık için toplam 120 kabin kurulması planlanıyor. Her sandığın minumum dört ya da beş kabini olacak. Genel başkanlık seçimi geçen kurultayda olduğu gibi, yan salonda yapılacak. PM seçimleri ana salonda yapılacak.

“PM’ye çok talep var”

PM için aday sayısının fazla olacağını öngördüklerini belirten kurmaylar, “Çok talepli olacak bir PM dönemi olacak. Parti iktidara gidiyor. Herkes sistemin parçası olmak istiyor. Ayrıca bu kurultay sonrası oluşacak PM’nin şöyle bir önemi var: İktidara yürüyen partinin vitrini burası. Dolayısıyla partinin iktidara yürüdüğünü bu vitrinle seçmenlere göstermek istiyoruz. O yüzden kurultay mottomuz da ‘Şimdi İktidar Zamanı.’”

CHP’ye yeni katılan isimler de PM’de yer alabilir

CHP’nin “baba ocağına dönüş” olarak tanımladığı süreç devam ederken diğer partilerden katılan milletvekilleri ve isimlerin yeni PM’de yer alabileceği de konuşulan ihtimaller arasında. Kulislerde İYİ Parti’den CHP’ye katılan Parti Meclisi üyesi Bahadır Erdem, Gelecek Partisi’nden CHP’ye geçen Serkan Özcan, Demokrat Parti’den CHP’ye geçen Salih Uzun, DEVA Partisi’nden CHP’ye geçen Evrim Rızvanoğlu'nun Parti Meclisi'nde ya da gölge kabinede görev alabilecekleri konuşuluyor.