CHP'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) eski temsilcisi Fazlı Yurter Özcan ile ilgili yeni bir haber geldi.

Geçen yıl görevine son verilen Özcan'ın, maaşlarının ödenmemesi gerekçesiyle partiyi Washington DC'de mahkemeye verdiği ortaya çıktı.

Özcan'ın açtığı davada ise CHP'den 1,6 milyon dolar talep ettiği öğrenildi.

CHP'nin ise mahkemeye sunduğu savunmada Türkiye'de devam eden bazı davaları gerekçe göstererek ek süre talep ettiği belirtildi.

11 YIL GÖREV YAPMIŞTI

Özcan, 2013'te dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ABD temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Bu kapsamda "CHP Representation to the United States, LLC" adlı kuruluşu kuran Özcan, 11 yıl boyunca partinin ABD'deki temsilciliğini yürütmüştü.

Özcan'ın görevi, geçen yıl sona ermişti.