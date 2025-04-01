Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren usta sanatçı Volkan Konak'ın ölümü ülke genelinde büyük üzüntü yarattı...
Konak'ın hayatını kaybetmesinin ardından, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun "Sahnede gebermiş" şeklindeki nefret dolu paylaşımı büyük tepkilere yol açtı.
CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, müftüye sert bir şekilde cevap verdi.
Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Çatalca Müftüsü,Volkan Konak için :'Sahnede gebermiş' demiş.
İnsanlıktan zerre nasip almamış,şerefini kiraya vermiş Müftü denilen kirli ve karanlık ruh.
Volkan sevdiği yerde sahnede ölmüş ve yıllar geçsede hep anılacak.
Sen tarihin çöplüğünde GEBERECEKSİN.
Ruhun şad olsun Volkan.
Volkan Konak için "gebermiş " diyecek kudurmuş tiplere yazıklar olsun.
Sizden insanlık beklemiyoruz.
Suratınıza tüküreceğimiz günleri bekliyoruz.