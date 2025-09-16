CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açılan dava dün 24 Ekim tarihine ertelendi.

Dava ile gelişmeleri Avukat Uğur Poyraz, Sözcü TV'de Para Politika ve Hayat programında değerlendirdi.

Poyraz'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

'KILIÇDAROĞLU ADAY OLABİLİR'

Her üye gibi Kılıçdaroğlu da gelip yapılacak olan kurultayda aday olabilir.

'USULEN REDDEDİLMESİ GEREKİYOR'

Mahkeme 24'ünde usül yönden reddine karar vermek zorunda kalacak. Süreç bu şekilde işliyor.

Duruşma öncesi hukuka uygun bir şekilde il ve ilçelerde sonra büyük kurultay yapıldığı takdirde bu da zaten kadük hale gelecek, yok hükmünde olacak.

'TÜRKİYE'DE HUKUK KIRINTISI VARSA...'

24'ünde dava karara bağlanacak. Usulen reddedilecek. Türkiye'de iyi kötü bir hukuk varsa, hukukun kırıntısı varsa reddedilmesi lazım.

CHP eski vekili Öztürk Yılmaz geçtiğimiz gün mühürsüz oyların sayıldığı 17 Nisan referandumun iptali için dava açtı. Bir gün sonra YSK'nın kararı geçerlidir diye geri dönüş geldi.

Şimdi Kayseriliye sormuşlar, 2 kere 2 kaç eder diye... O da 'alırken mi satarken mi?' diye cevap vermiş. O misal, CHP'nin açtığı dava farklı, CHP'ye açılan dava için farklı davranılıyor. Hukuk böyle bir şey değil. YSK'ya 2 gün içinde itiraz etme hakkın var. Beğen, beğenme böyledir.

'CHP'Yİ YORMAYA ÇALIŞIYORLAR'

CHP'yi hukuka aykırı yöntemlerle yormaya çalışıyorlar. Bir gün belediye başkanınızı alıyorlar, bir gün meclis üyenizi alıyorlar.

Aynı gün içinde sizi 10 farklı yerde koşturuyorlar. Bir yerde yorulurlar diye beklediler. Beklentiler boşa çıktı. 19 Mart'tan beri CHP her alanda enerjisini artırarak devam ettiriyor.