CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki kayyum ve yönetim tartışmaları sürerken, Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek hakkında başlatılan ihraç süreci bugün Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından değerlendirilecek.

Parti yönetimi tarafından, yönetimi doğrudan hedef aldıkları ve mahkemenin kayyum kararını sahiplenmeleri gerekçesiyle haklarında ihraç süreci başlatılan üç isim için YDK saat 13.00’te toplanacak. CHP iç kaynaklarına göre, söz konusu isimlerin partiden ihraç edilmeleri bekleniyor.

Ayrıca CHP, bugün İstanbul İl Kongresi’nin yapılabilmesi için 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden tedbir kararının kaldırılmasını bekliyor. Kongrenin planlanan tarihte yapılabilmesi için mahkeme kararının netleşmesi kritik önemde.