CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis ablukasına alınmasının ardından, internet trafiği bant genişliğinin daraltılması uygulaması yapıldığını belirterek, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Gökçek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na, "7 Eylül 2025 tarihinde sosyal medya için uygulanan bant daraltma uygulaması hangi kurum tarafından gerçekleştirilmiştir?, Konuya dair herhangi bir mahkeme kararı bulunmakta mıdır?, Bant daraltma uygulamasının amacı nedir?, Vatandaşların hangi gerçek bilgiye ulaşmasının önüne geçmek istenmektedir?" diye sordu.

Gökçek, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın dün akşam saatlerinde polis ablukasına alınmasından bu yana yaşanan internet trafiği bant daraltmalarına tepki göstererek, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Gökçek, "İktidar, vatandaşların partimize yönelik hukuksuzlukları tüm çıplaklığıyla görmesinden korkuyor. Dün akşam saatlerinden bu yana, önce İl Binamızı, baba ocağımızı abluka altına aldılar, vatandaşların, üyelerimizin il binamıza girmesini engellemek istediler; ardından bant daraltmasına giderek vatandaşların ifade ve haber alma özgürlüğünün önüne geçmeye çalıştılar. 12 saati aşkın süredir devam eden bant daraltmasının hiçbir hukuki dayanağı yok" değerlendirmesinde bulundu.

"BANT DARALTMA UYGULAMASI SANSÜR ARACINA DÖNÜŞTÜ"

Son yıllarda sosyal medya platformlarına yönelik bant daraltma uygulamalarının halkın haber alma hakkını, ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini belirten Gökçek, "İktidar her toplumsal olayda, kendisine yönelen eleştirel durumlarda, vatandaşların gerçeğe erişmesini engellemek için hukuka aykırı bir şekilde bant daraltma yoluna gitmekte, bant daraltma uygulamasını hukuk devletinde yeri olmayacak şekilde açık bir sansür aracına dönüştürmektedir. 6 Şubat depremleri gibi iletişime ve internete en çok ihtiyaç duyulan afetlerde, toplumsal acılarda dahi iktidar bant daraltma uygulamasına gitmekten çekinmemiştir. Yine 7 Eylül 2025 günü CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde gerçekleştirilen hukuksuz ve dayanaksız ablukanın ardından akşam saatleri itibariyle yaşanan bant daraltması uygulanmaya başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Gökçek, Uraloğlu’na şu soruları yöneltti:

"7 Eylül 2025 tarihinde sosyal medya için uygulanan bant daraltma uygulaması hangi kurum tarafından gerçekleştirilmiştir? Konuya dair herhangi bir mahkeme kararı bulunmakta mıdır? Bant daraltma uygulamasının amacı nedir? Vatandaşların hangi gerçek bilgiye ulaşmasının önüne geçmek istenmektedir?"