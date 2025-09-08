CHP İstanbul İl Başkanlığı’na İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün polis koruması altında parti binasına girdi.
Bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, CHP’lilerin girişleri engellendi. Milletvekillerine biber gazıyla müdahale edildi. Tekin, polis ablukası altında ulaştığı binada basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında yoğun şekilde protesto edildi.
Bu süreçte sosyal medya üzerinden polis ablukasına tepki gösteren bazı kullanıcıların ev baskınlarıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişiler, durumu sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.
TV YORUMCUSU GÜLSUNAR DA GÖZALTINDA
Akademisyen ve TV yorumcusu Emrah Gülsunar da gözaltına alındı.