Siyaset sahnesinde çok kritik bir gelişme yaşandı ve CHP’nin 8 Ekim 2023’de yapılan İstanbul Kongresi iptal edildi, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetim ile 196 delege görevden alındı. İl yönetimine kayyum olarak eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin ile Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap atandı. Tekin, 13 Şubat 2024’te CHP’den istifa etmişti. Şimdi Tekin yönetimi İstanbul’da partiyi kongreye götürecek.

Bu karar ile birlikte Ankara’daki merak edilen butlan davasına da bir işaret fişeği atmış oldu. Partide 15 Eylül’deki duruşmadan karar çıkmayacağı ve davanın erteleneceği görüşü hakim. Ancak tedbiren mahkeme aynı İstanbul’dakine benzer bir karar verebilir.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da üç delege il kongresinin iptali için dava açmış, bir delege de 38. Olağan Kurultay’ın iptali için de başvuruda bulunmuştu. İl kongresine hile karıştırıldığı öne sürüldü. Kongrede alınan kararların tedbiren durdurulması, seçilen il başkanı ve yönetim kurullarının görevden alınması, geçici bir kurulun görevlendirilmesi talep edildi. Bu taleplerin tümü dünkü karar ile yerine gelmiş oldu. Ancak 38. Olağan Kurultayda alınan kararların durdurulması talepleri reddedildi

İddianame de kabul edildi Özgür Çelik’e 3 yıl isteniyor

İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in 3 yıla kadar hapsi istenen kongre iddianamesini kabul etti. Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında olduğu 10 parti yöneticisi için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti. 9 sayfalık iddianamede; şüphelilerin bazı delegelere para verme, bazı delegelere ise yakınlarını CHP’li belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunduğu öne sürülmüştü. Bu kararından hemen önce; mahkeme İstanbul Kongresi’ni iptal etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamenin kabul edilmesinin ardından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi ile verdiği karar ile dosyaları birleştirme kararı aldı.

Özgür Çelik

Özgür Çelik: CHP teslim alınamaz

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İl Başkanlığı’na gelerek, açıklamada bulundu. Çelik şunları söyledi: “300 gündür, bu topraklar büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya. Genel başkanımız sayın Özgür Özel hakkında her gün açılan soruşturmalar, fezlekeler, partimizin Cumhurbaşkanı adayı sayın Ekrem İmamoğlu şu anda Silivri zindanındadır.

MİLLET AYAKTA

Bu uygulamalarla CHP’nin iktidar yürüyüşünü durduramadılar. Millet ayakta, Türkiye’nin 81 ilinde ayakta. Bugüne kadar gerçekleştirdikleri hukuksuzluklarla CHP’yi durduramadıkları için bu tür kararlarla iktidar yürüyüşünü engellemeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi halktır. Burası halkın evidir, burası baba ocağıdır. Baba ocağını, halkın evini hiç kimse teslim alamaz.”

2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili olarak meclise girmiş, 2014-2016 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

İL BAŞKANI ATANAN GÜRSEL TEKİN: ONUN BUNUN TARAFI DEĞİLİM

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanan Gürsel Tekin, SÖZCÜ TV’den İpek Özbey’e yaptığı açıklamada “Hukuken reddetme gibi bir seçenek olup olmadığını öğrenmeye bile gerek duymadım çünkü görevi reddetmeyeceğim” dedi. Tekin bazı televizyon kanallarında kendisine atfedilen “CHP’yi CHP’liler yönetecek” şeklinde bir açıklaması olmadığını da belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın bir isim olduğu yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Tekin şöyle konuştu: “Onun ya da bunun tarafı değilim. Kılıçdaroğlu’nu en çok eleştiren benim. Sırf bu yüzden televizyonlara çıkmam yasaklandı. Ayrıştıran değil bütünleştiren bir siyaset güdeceğiz. Görev veriliyorsa görevi yapacağım.”