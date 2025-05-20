CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in öncülüğünde Gündoğdu Meydanı’nda saat 19.19’da başlayan mitingde, on binlerce vatandaşın alkışları eşliğinde sahneye davet edilen Ösen’e, CHP rozetini bizzat Özgür Özel taktı. Böylece Ösen, Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılarak İzmir’de CHP’nin milletvekili sayısını 13’e yükseltti.
“Sizlere sürprizimiz 13. Milletvekilimiz Seda Kaya Ösen” anonsuyla tanıtılan bu katılım, mitingin en dikkat çekici anlarından biri oldu.
22 Nisan’da DEVA’dan İstifa Etmişti
2023 Genel Seçimleri’nde DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerinden İzmir Milletvekili olarak seçilen Seda Kaya Ösen, 22 Nisan tarihinde partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Bu süreçte bağımsız olarak görevine devam eden Ösen’in, CHP’ye geçişi siyasi kulislerde uzun süredir konuşuluyordu.