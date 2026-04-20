CHP’li belediyelere operasyonların artarak sürmesi nedeniyle parti yönetimi yeni bir yol haritası belirlemek için çalışıyor.

CHP’ye yönelik operasyonlar, soruşturma izinleri, tutuklamaların sonunun gelmemesi siyaseti de gerdi. Operasyonların devam edeceğini düşünen CHP yönetimi ne yapılması gerektiğini masaya yatıracak. Özel ve kurmay kadrosundan oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün İstanbul’da olağanüstü toplanacak. Bugüne kadar düzenlenen mitinglerin yanı sıra mücadele için ne yapılacağı değerlendirilecek. İspanya dönüşünde CHP lideri Özgür Özel’in bu hafta Meclis Başkanı Kurtulmuş ile görüşmek için adım atması planlanıyor.

İSTİFA FORMÜLÜ MASADA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın “Bunları artık seyredemeyiz” sözleri CHP’li belediye başkanlarının toplu olarak istifa edebilir yorumlarına neden oldu. Yavaş sözlerinin çarpıtıldığını açıkladı. Böyle bir formülün devreye sokulmasında ise CHP’nin bir kazanımı olmayacağı görüşü hakim. Yerel seçimlerin erkene alınması için anayasa değişikliği gerekiyor. Seçim garantilenmeden yapılacak istifaların iktidarın ekmeğine yağ sürmek anlamına geleceği belirtiliyor.

‘ANADOLU’YA ÇIKACAĞIZ’

Yavaş’ın sözlerini ve CHP’nin bundan sonra ne yapacağını SÖZCÜ’ye açıklayan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın şunları söyledi:

“Artık İstanbul’un ardından Anadolu’daki belediyelere yöneliyorlar. Bugüne kadar ki mücadelemiz belediye başkanlarını koruyamıyor. Kurumsal kimliğimize saldırılar sürüyor. Meclis’te belli bir sayıda milletvekili görevlendirerek, tüm kadrolarla Anadolu’ya açılacağız. örgütümüz ile tam kadro sahada olacağız. Başka neler yapılacağını da değerlendireceğiz. Net olarak bir karar alınmış değil. Ama bu böyle devam etmeyecek.”

Saldırılara ‘hazır olun’ talimatı

CHP lideri Özel, il başkanlarıyla geçen hafta yaptığı toplantıda, ‘içeriden ve dışarıdan’ gelecek saldırılara karşı uyarısı ve birlik içinde hareket etme çağrısında bulundu. Özel, “Boynumuzu veririz ama boynumuzu eğmeyiz” dedi. Edinilen bilgiye göre Özel şunları söyledi: “Mutlak butlan beklemiyorum. Bu sürekli dillendiriliyor. Ancak İstanbul’daki gibi bir şey yaşanırsa orada ne yaptıysak yine aynısını yaparız. Görevimizin başında kalmaya devam edeceğiz. Boynumuzu veririz ama boyun eğmeyiz.”