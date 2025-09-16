CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın 5. duruşması dün görüldü.

Küçük olan mahkeme salonunun değiştirilmesi talebi kabul görmedi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, duruşmayı 24 Ekim saat 10.00’a erteledi.

DAVA KONUSUZ KALACAK

CHP avukatı Çağlar Çağlayan erteleme kararı sonrası “Davanın haksız olduğu ortaya çıktı. Kurultayın beklenmesi gerekiyordu, normal bir karar verildi. Kongre ve kurultaylar konusunda mahkemeler değil YSK görevlidir” açıklamasını yaptı.

Çağlayan duruşmada da “Mahkeme görevsizdir. Partiyi kimin yöneteceğine mahkemenin karar vermesini sağlamak amacıyla bu dava açıldı. Yapılacak olağanüstü kurultay ve olağanüstü İstanbul İl Kongresi bu davayı konusuz bırakacak” dedi.

Duruşmada tüm davacıların avukatı Onur Yusuf Üregen, “Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel koordinasyonunda birden çok sanık tarafından suç organizasyonu ile organize bir şekilde kurultaya hile karıştırılmıştır” iddiasında bulundu.

CHP avukatı ve İstanbul Milletvekili Taşkın Özer ise “Suç organizasyonu ne demek? Sensin suçlu” diyerek Üregen’in ifadelerine itiraz etti. Üregen, tedbir kararı verilerek Özel ile MYK ve PM üyelerinin görevden alınmasını, 21. Olağanüstü Kurultayın iptalini ve CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesini istedi.

TEDBİRE GEREK YOK

Mahkeme hakimi duruşmayı 24 Ekim’e ertelerken, tedbir kararı verilmesine gerek görmedi, diğer talepler de reddedildi. Seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listelerinin de istenmesi ve davacıların üyeliklerinin durumunun sorulmasına karar verdi.

CHP yönetimi tarafından karar olumlu karşılanırken, 21 Eylül’de olağanüstü kurultay yapılacağı ve yeni yönetimin şekillenerek bu davanın konusuz kalacağı savunuluyor.