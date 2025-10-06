CHP’nin eski ABD Temsilcisi Fazlı Yurter Özcan’ın, maaşlarının ödenmediğini gerekçe göstererek partiye 1.6 milyon dolarlık dava açmıştı. Geçen yıl görevine son verilen Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde 2013 yılında işbaşı yapmıştı.

Özcan hakkında ABD eyaleti Virginia’da ağır ceza davası açıldı. Mahkeme kayıtlarına göre; Fazlı Yurter Özcan, kasıtlı yaralama suçlamasıyla yargılanıyor.

Özcan, 17 Temmuz 2025’te yaşanan bir olay nedeniyle 6 Ağustos 2025’te gözaltına alındı. Kasıtlı yaralama eylemi, ağır suç kapsamında değerlendirildi.

5 YIL CEZA YİYEBİLİR

Virginia yasalarına göre; bu suçun 5 yıldan 20 yıla kadar hapis ve 100 bin dolara kadar para cezası var. Özcan’ın, tutuklanmasının ardından kefaletsiz serbest bırakıldığı, mahkeme sürecinin devam ettiği, 14 Ekim’deki duruşmanın da 9 Aralık’a ertelendiği belirlendi.

ABD hukukuna göre; hapis cezasını çekmek istemeyen Özcan’ın, suçu daha hafif bir kategoriye çevirmek ve daha düşük bir ceza almak için savcılıkla anlaşma yapabilme hakkı da bulunuyor. Yeterli delil bulunmaması halinde Özcan’ın aklanması da ihtimaller arasında. Ceza ertelenerek şartlı serbestlik de uygulanabilir.