Biden hakkında dikkat çeken iddiaların bulunduğu 2015 tarihli belgeye göre, dönemin ABD Başkan Yardımcısı olan Biden’ın Ukrayna ziyaretleri sırasında Kiev yönetimindeki yetkililerin rahatsızlık duyduğu belirtiliyor.

NTV'de yer alan habere göre belgelerde; Ukraynalı yetkililerin Biden’ın yolsuzlukla mücadele konusundaki eleştirilerini “ikiyüzlü” bulduğu ve oğlunun Burisma adlı enerji şirketinin yönetim kurulunda yer almasının bu durumu daha da tartışmalı hale getirdiği kaydediliyor.

CIA tarafından gizliliği kaldırılan belgede sarı işaretli kısımda, “Az önce Başkan Yardımcısı/Ulusal Güvenlik Danışmanı ile konuştum ve raporun kesinlikle yayımlanmamasını güçlü bir şekilde tercih ettiğini belirtti" notu yer alıyor.

"KESİNLİKLE YAYINLANMASIN" DEMİŞ!

Belgelerde yer alan e-postada, Biden’ın CIA’den söz konusu raporun “kesinlikle yayılmamasını tercih ettiğini” belirttiği görülüyor.

Ratcliffe, yayımlanan belgelerin “istihbaratın siyasallaştırılmasına örnek” teşkil ettiğini söyledi.

ABD Kongresi Denetim Komitesi ise, Biden ailesi ve yakınlarının Biden’ın başkan yardımcılığı döneminden bu yana yabancı kaynaklardan 20 milyon dolardan fazla ödeme aldığını bildirmişti.