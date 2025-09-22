Suriye'de Beşar Esad yönetiminin istifa etmesiyle iktidarı alan Cihatçı HTŞ lideri Colani, Geçici Hükümetin Cumhurbaşkanı olduktan sonra Ahmet Şara ismini aldı.

Ahmet Şara New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları sırasında düzenlenen ‘Concordia Zirvesi'nde, eski CIA Direktörü David Petraeus ile bir araya geldi

10 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞTU

İkilinin bir araya gelmesi dikkat çeken bir duruma da sahne oldu. CIA Direktörü David Petraeus, Ortadoğu'da görev yaptığı dönemde HTŞ'li Şara'nın başına 10 Milyon dolar ödül koymuştu.

"YENİ BİR SAYFA AÇALIM"

Görüşme dikkat çeken diyaloglara da sahne oldu. İktidar medyasının Suriye'de ABD ve İsrail'in kaybettiğini iddia etse de gerçekler bunu reddediyor.

Eski CIA Direktörü ve Irak’taki ABD güçlerinin komutanı David Petraeus görüşmenin başında Şara'ya dönerek, “20 yıl önce Irak’taki güçlere komuta ettiğim dönemde farklı taraflardaydık… O dönemlerde ABD tarafından gözaltına alınıp 5 yıl tutuklu kaldınız. Şimdi burada, Suriye’nin lideri olarak bulunuyorsunuz.”

HTŞ lideri Ahmet Şara ise buna cevap olarak “Bir zamanlar çatışma içindeydik ve şimdi diyaloğa geçiyoruz… Amerika ile çıkarlarımız örtüşüyor. Suriye için yeni bir sayfa açmalıyız." dedi