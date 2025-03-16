İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye katıldıktan sonra uzun süre ortalıklarda görünmeyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir sosyal tesiste düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ile düzenlenen iftar programına katıldı.

YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI

Buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı öve öve bitiremeyen Zorlu şu ifadeleri kullandı:

"Siz Türkiye'nin nerede, nasıl bir masa kurduğunu bilemezsiniz çünkü biz o masanın tam ortasına pergeli oturtmuş ve dünyanın her yerini dolaşan bir Cumhurbaşkanıyla, bir liderle çalışıyoruz. 21 Ocak'ta Cumhurbaşkanımızın davetiyle AK Parti'ye, bu müstesna aileye Ankara İl Kongresi'nde katıldım. 23 Şubat'ta da 8. Olağan Büyük Kongremizde Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle MKYK (Merkez Karar ve Yürütme Kurulu) üyeliğine, aynı gün yine Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildim.

'BUNLARI ERDOĞAN YAPTI'

Bu süreci taçlandıran yegane olay, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kurulan Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanlığı oldu. Dünya yeni dönemeçte bir düzene oturtulmaya gayret edilirken, Türkiye de kadim tarihimizden gelen gücümüzle Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dirayetli, kararlı politika ve duruşla birlikte bölgesinde çok önemli noktaya geldi. Bu süreç içerisinde bir zamanlar hayal olarak ifade edilen çok önemli bütünleşme projesi ivmelenerek bugün dünyanın karşısında artık en azından bölgesel güç olarak konuşlandı.

"Bugün hamdolsun 4,7 trilyon dolar gayri safi hasılaya sahip Türk dünyasından bahsediyoruz. Burada Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi kabul edildi. Vizyon nedir? Geleceğe bizi taşıyan, ufkumuzu açan, nesillere yol ve yöntem gösteren belgedir. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği yaptığı Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.

'BİZİMLE ÇALIŞMAK İÇİN TEKLİFLER GELİYOR'

Bu bakımdan AK Partimiz bünyesinde kurulan bu başkanlık, Türk dış politikasının çok yönlülük ilkesinin ayrılmaz bir parçası olarak yerini almış durumdadır. Çok şükür bu kısa süreçte bile Türk dünyasının her noktasından bu konuda bizlerle işbirliği yapmak isteyen, çalışmak isteyen çok değişik düzeylerde girişimler, başvurular, birtakım teklifler gelmektedir. İnşallah bunları etap etap önümüzdeki süreçte milletimizle paylaşacağız ve bu birlikteliğin bütün alt unsurlarının gerçekleşebilmesinin yolunu arayacağız. Bu yeni dünya düzeninde özellikle geçtiğimiz yüzyılı hesap ettiğimizde Türkiye sadece bölgesinde değil, tüm dünyada süregelen mazlum toplulukların, haksızlıkların, ortaya konulan insanlık dışı uygulamaların karşısında bir ses, önemli merkez haline gelmiştir."