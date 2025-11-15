Genç oyuncular arasında yıldızı hızla parlayan Mina Derman, 'Sahipsizler' dizisinde 'Melis' karakterine hayat veriyor. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Derman, dün akşam Bebek'te yaşadığı talihsiz bir olayla sosyal medyada gündem oldu. Bir çocuğu ezip kaçtığı öne sürülen 23 yaşındaki Derman, gelen tepkiler sonrasında açıklama yaptı.

PANİK YAPIP HIZLA UZAKLAŞTI

'2. Sayfa'da yer alan habere göre, arkadaşıyla Bebek'te araç içerisinde olan Mina Derman, çiçekçi bir çocuğa çarptı. Karşısında bir anda muhabirleri gören Derman panik yapıp uzaklaştı. Hızla olay yerinden kaçan Derman, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra gündem oldu.

TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA

Tepkiler sonrasında genç oyuncudan açıklama geldi. Açıklamayı yazılı bir şekilde sosyal medya hesabından paylaşan Derman şu ifadelere yer verdi:

"Hakkımda çıkan haberlere istinaden bir açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Herhangi bir çarpma, kaçma gibi bir olay yaşanmadı ve bunu, o an yanımızda olan bütün muhabir arkadaşlarımız da gördü. Aksine, bahsedilen çocuk arabanın peşinden koşarken, önüme aniden kesilince arabaya çarptı. Dönüp baktığımda çoktan ayaklanmış koşuyordu."