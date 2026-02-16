İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şu anda Düzce’de hükümlü bulunan Alaattin Aydın’ın 2022 yılında yaptığı suç duyurusu üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Aydın, o dönem ilişki yaşadığı Esra Ersoy ve ablası Ceyda Ersoy’un Beşiktaş’taki evlerinde uyuşturucu madde kullandıklarını öne sürdü. Ancak dosyadaki asıl çarpıcı detay, mahremiyet ihlaline yönelikti. Aydın, Esra Ersoy ile yaşadığı özel anların, abla Ceyda Ersoy tarafından kendisinden habersiz şekilde cep telefonuyla kayda alındığını iddia etti.

ÖLÜM TEHDİDİ VE ŞANTAJ İDDİASI!

Sabah'ta yer alan habere göre, Alaattin Aydın’ın ifadelerinde olay sadece izinsiz kayıtla sınırlı kalmadı. Ersoy kardeşlerin, elde ettikleri bu mahrem görüntüleri kendisine karşı bir tehdit unsuru olarak kullandığı belirtildi. İddiaya göre ikili, görüntüleri silmek veya yaymamak karşılığında Aydın’dan 10 bin TL talep etti. Talebi reddettiğinde ise "Parayı vermezsen ölürsün" şeklinde tehdit edildiğini belirten Aydın, dilekçesinde çok daha vahim bir suçlamada bulundu: Kardeşlerin evinde, başka kişilere ait benzer şantaj görüntüleriyle dolu çok sayıda CD bulunduğunu öne sürdü.

CEP TELEFONU KRİMİNAL İNCELEMEDE

Şantaj ve tehdit iddialarının ciddiyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu, maddi delillere ulaşmak için düğmeye bastı. Etiler Polis Merkezi Amirliği tarafından muhafaza altına alınan Ceyda Ersoy’a ait cep telefonu, detaylı analiz için bilirkişiye gönderildi. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı’nda yapılacak inceleme sonucunda telefonda söz konusu görüntülerin veya silinmiş verilerin bulunup bulunmadığı tespit edilecek. Gelecek rapor, soruşturmanın seyrini belirleyecek.