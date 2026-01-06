İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.
Bu kapsamda isimleri sık sık skandallarla gündeme gelen ve kamuoyunda "Ciciş kardeşler" olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy, gözaltına alındı.
DİĞER KARDEŞ TUTUKLU
Kardeşlerden Esra Ersoy, Muğla'da 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Esra Ersoy, "cinsel istismar" suçlamasıyla Muğla Ağır Ceza Mahkemesi’nde aldığı 10 yıl 1 ay hapis cezasının ardından hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı sonrası İstanbul’da gözaltına alınmıştı.
Buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ersoy, tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderilmişti.
SORUŞTURMADA DÜN
İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturmalarında medya, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.
Bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında bugün gözaltı kararı verilen 26 kişiden 24'ü gözaltına alınmıştı.
En son 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin yıldız oyuncularından Doğukan Güngör; ardından ise ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alınmıştı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 kişinin ismi belli olmuştu.
Liste şu şekilde:
- Binnur Buse Alper
- Merve Eryiğit
- Özge Bitmez
- Veysel Avcı
- Sevgi Taşdan
- Sedef Selen Atmaca
- Arif Altunbulak
- Doğukan Güngör
- Burak Altındağ
- Gizem Özköroğlu
- Gülsüm Bayrak
- Saniye Deniz
- Merve Uslu
- Ece Cerenbeli
- Berna Aracı
- Lerna Elmas
- Ceren Yıldırım
- Gözde Anuk
- Duygu Açıksöz
- Nevin Şimşek
- Hakan Yıldız
- Muzaffer Yıldırım
- Koray Beşli
- Alya Şahinler
- Bülent Tetik (tutuklu)