Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, protesto için patatesi döken Yozgatlı çiftçiye 17 milyon lira para cezası verileceğini açıkladı. Ancak kilogramını 8 liraya mal ettiği patatesi bir liraya bile satamayan çiftçi Sadık Erdoğan’ın bu parayı ödemesi imkansız.

17 milyon liralık cezayı gözünü kırpmadan kesen Gürcan için bu cezayı kesmek kolay çünkü kendisi aldığı çifte maaş ile, bu rakamı küçük görebiliyor.

Mahmut Gürcan ile görüşmesini anlatan Savaş Delibaş, “Zammın ertelenmesini istedi, bizi üzen, kıran bazı ifadeleri de oldu” demişti.

Gürcan’ın, bakan yardımcısı olarak 229 bin lira, Emlak Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak da 60 bin lira geliri var. Aylık ücreti 289 bin lirayı buluyor.

Gürcan, geçen yıl simite zam yapacakları açıklayan Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş’ı da makamına çağırıp, zammın seçim sonrasına ertelenmesini de istemişti.