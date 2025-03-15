Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen Vatikan tahtından vazgeçmeyen Papa Francis, Katolik Kilisesi için reformları değerlendirmek amacıyla yeni bir üç yıllık süreci onayladı.

Vatikan tarafından Cumartesi günü duyurulan bu karar, 88 yaşındaki liderin çift taraflı zatürre ile mücadele eden Papa'nın görevini bırakmayacağını dünyaya gösterdi.

ZATÜRRE DURDURMADI

Francis, on iki yıllık papalık görevi boyunca en önemli girişimlerinden biri olan Piskoposlar Sinodu’nun, yani Katolik din insanların toplandığı ve burada alınan kararların tüm mezhep için genel geçer olan konseyin çalışmalarını genişletti.

Sinod, Katolik diyakozlar olarak kadınların hizmet etme olasılığı ve LGBTQ bireylerin Katolik Kilisesi'nde daha iyi bir konumda yer alması gibi reformları ele aldı

Geçtiğimiz Ekim ayında Vatikan’da Kilise’nin geleceğine dair sonuçsuz kalan bir piskoposlar zirvesi düzenleyen Sinod, önümüzdeki üç yıl boyunca dünya genelinde Katoliklerle istişarelerde bulunacak. 2028’de yeni bir zirve düzenlenmesi planlanıyor.

PAPA İÇİN İSTİFA YOK

Vatikan, Papa’nın Salı günü Roma’daki Gemelli Hastanesi’nden bu reform sürecini onayladığını duyurdu. Papa’nın sağlık durumunun ciddiyeti ve uzun süredir kamuoyunda görünmemesi, selefi XVI. Benedict gibi görevinden ayrılabileceği yönündeki spekülasyonları artırmıştı.

Ancak Papa’nın yakın çevresi ve biyografi yazarları, onun istifa etmeyi düşünmediğini belirtti. Üç yıllık reform sürecine onay vermesi, yaşına ve zatürreden tam olarak iyileşmesinin zaman alacak olmasına rağmen görevine devam etme niyetinde olduğunu gösteriyor.

Reform sürecini yöneten Kardinal Mario Grech, Vatikan medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, “Kutsal Baba, Kilise’nin yenilenmesini yeni bir misyoner ivme doğrultusunda teşvik ediyor. Bu gerçekten umut verici bir işaret,” dedi.