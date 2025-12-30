Yüksek üretim maliyetleri, bu yıl etkili olan şap hastalığı, çiğ süt fiyatlarının maliyetleri karşılayamaması nedeniyle hayvancılık sektörü iflas sinyalleri veriyor. Türkiye’de ağırlıklı olarak aile işletmelerinin yer aldığı süt hayvancılığında sektör temsilcileri uzun süredir küçülme uyarıları yaparken üretici de çareyi hayvanlarını satışa çıkarmakta buldu. Özellikle gayrimenkul ve araç satışı ile bilinen bir sitede son baktığımız saatlerde ‘satılık inek cinsleri’ başlığında 1.093 ilanla farklı sayılarda buzağı, inek ve sığırlar satışta görünüyor.

KREDİ KARTINA TAKSİTLİ SATIŞ

Üreticiler hayvanlarına 35 bin TL’den başlayan farklı seviyelerde farklı fiyat biçerken, Ankara’dan Balıkesir’e, Tekirdağ’dan Kars’a kadar her ilden ilan görmek mümkün. Bazı üreticiler hayvanlarını toplu bir şekilde satışa çıkarırken, 10 adedi bulan bu satışlarda fiyat bir 900 bin ile 1 milyon arasında değişebiliyor.

Sitede sayfa her yenilendiğinde ilan sayısı artıyordu. Bazı üreticiler çiftliği kapatma gerekçesi ile hayvanlarını satışa çıkardığını açıklarken, bir üretici ise Bursa’da askere gideceği için inekleri satmak istediğini açıkladı.

Bir çiftçi ilana “Üreticiden 68 adet A kalite taze buzağılı süt ineklerim satışta. Bir çiftlik malıdır istediğiniz kadar alabilirsiniz pazarlık vardır krediye uygundur ve kredi kartına 6/12 taksit olur” açıklamasını koydu. Bir başka üretici ilanında banka kredisine uygun olduğunu belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı Haziran 2025 sonu itibarıyla bir önceki yılın 17 milyon 30 bin baş olurken, koyun sayısı 47 milyon 15 bin baş, keçi sayısı ise 11

milyon 191 bin baş oldu.

Üreticinin üretmeye takati kalmadı

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede çiğ süt fiyatlarına işaret ederek, “USK tarafından aralık ayı çiğ süt üretim maliyeti 19.08 TL olarak açıklandı ama aralık ayı bitiyor ve çiğ süt satış fiyatı hâlâ aynı, 19.60 TL. Şap hastalığından büyük zarar gören üretici, fiyatın artmasını bekliyor ama sanırım ocak ayına kalacak artış. Umarım geç de açıklansa yeni fiyat üretime devam ettirecek seviyede olur ve uygulanması 1 Ocak’dan itibaren başlar. Yoksa çiftçinin üretim için nefesi kalmadı, herkesin haberi olsun” ifadelerini kullandı.

İcra İflas Kanunu’na göre zorunlu ihtiyaçlar haczedilemiyor.

Yasaya rağmen çiftçinin keçisi bile haczediliyor

Ülke tarımında tablo gün geçtikçe daha da kararıyor. İcralık olan çiftçinin traktörü haczedilirken durum öyle bir hale geldi ki jandarma drone ile köyde icralık traktör arar hale gelmişti. Bu tabloyu değerlendiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, borçlu çiftçinin ahırdaki ineği ve keçisinin bile hacizlik olduğu bildirildi. Gürer, “Şu anda 10 binden fazla tarım arazisi, bine yakın traktör, ahırdaki inek, Malta keçisine varıncaya kadar haciz işlemi uygulanıyor” dedi.

Öte yandan çiftçiyi borç batağına batırıp, bankalarla başbaşa bırakan iktidar yasaları da uygulamıyor. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 82. maddesine göre çiftçinin tarımsal faaliyetlerini sürdürmek için kullandığı traktörü haczedilemiyor ancak yasanın bu maddesine uyulmuyor. Zekeriya Albayrak/SÖZCÜ