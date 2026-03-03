Sebze ve meyvedeki fahiş fiyatların perde arkasında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği (TÜRKYED) Başkanı Nihat Çelik, tarladan market rafına uzanan zincirde ‘müstahsil makbuzu’ üzerinden vurgun yapıldığını öne sürdü.

Çelik, bazı aracı ve toptancıların, üreticiden örneğin 10 liraya aldıkları ürünü müstahsil makbuzunda 35 lira gösterip, vatandaşa 50-60 liradan sattıklarını söyledi.

LOBİ’DEN MAKBUZ OYUNU

“Sebze ve meyvede fiyatları şişirip haksız kazanç sağlayan bir lobi var” diyen Çelik, “Bunlar çiftçiden 1 liraya aldığı ürünü 30 liraya halka satıyor. Fahiş fiyat ve Rekabet Kurumu denetiminden kurtulmanın yolunu da ‘müstahsil makbuzu’ ile bulmuşlar. 1 liralık ürünü 30 liraya sattıkları anlaşılmasın diye müstahsil makbuzuna yüksek fiyat yazıp ‘Yüksek fiyattan aldım’ diyorlar” açıklamasını yaptı.

“Bir ürün kaç liradan satılmak istenirse müstahsil makbuzuna ona göre fiyat yazılıyor” ifadelerini kullanan Çelik, “Domates fabrikada üretilen çikolata değil ki her yerde aynı olsun. Bunlar aralarında anlaşıp makbuza yaklaşık aynı fiyatları yazıyor. Parayı çiftçiye elden ödedikleri için kontrol de paranın takibi de yapılamıyor” dedi.

Kuzu eti 700 TL’yi geçmez

Başkan Nihat Çelik, benzer vurgunun kırmızı ette de yapıldığını söyledi. Kasap ve marketlerin üreticiden kilogramını 470-500 liradan aldığı kuzu etini tezgahta 1000 liranın üzerinde sattığını belirtti. Çelik, “Ben kuzu etini 500 liradan satıyorsam kasap da en fazla 700 liradan halka satmalı” dedi. ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarını da değerlendiren Çelik, çatışmaların uzaması halinde yem, mazot ve lojistik maliyetlerindeki artışın sofraya zam olarak yansıyacağını söyledi ve “Uzayan her kriz tarlada, sofrada hissedilir. Bedelini de millet öder” diye konuştu.