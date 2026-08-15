Singapur’da faaliyet gösteren bir Vietnam restoranı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

288,85 SİNGAPUR DOLARI TUTARINDA SİPARİŞ VERDİ

Restoranın aktardığı bilgilere göre müşteri, telefonla işletmeye ulaşarak 288,85 Singapur doları tutarında paket siparişi verdi.

Siparişte taze istiridye, kızarmış tofu, Çin böreği çeşitleri, Vietnam krepi, ızgara domuz pirzolası ve kızarmış tavuk kanatları gibi çok sayıda ürün yer aldı.

Siparişin ardından restoran çalışanları, müşteriye WhatsApp üzerinden ödeme yapabilmesi için QR kodu gönderdi. Kısa süre sonra müşteriden, ödemenin başarıyla gerçekleştirildiğini gösteren bir DBS iBanking ekran görüntüsü geldi.

Ödemenin tamamlandığını düşünen çalışanlar siparişi hazırlayarak kurye aracılığıyla müşterinin bildirdiği adrese gönderdi.

TESLİMAT SIRASINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kuryenin müşterinin verdiği adrese ulaşmasıyla olayın seyri değişti. Adreste bulunan kişi, restorandan herhangi bir yemek siparişi vermediğini belirterek paketi teslim almayı reddetti.

Bunun üzerine kurye ve restoran çalışanları müşteriye ulaşmaya çalıştı. Müşteri ise adresin doğru olduğunu savundu. Durumdan şüphelenen kurye, hazırlanan yemekleri restorana geri götürdü.

Siparişin geri dönmesinin ardından işletme sahibi banka hesabını kontrol etti. Yapılan kontrolde, müşterinin gönderdiği dekontta ödeme başarılı görünmesine rağmen restoran hesabına 288,85 Singapur doları tutarında herhangi bir para transferi gerçekleşmediği belirlendi.

BU KEZ HASTANE İDDİASI ORTAYA ATILDI

Restoran sahibi müşteriyi arayarak ödeme ve teslimat konusunda açıklama istediğinde ise daha farklı bir iddia ile karşılaştı.

Müşterinin, arkadaşının restorandan gelen yemekleri yediğini, ardından rahatsızlandığını ve hastaneye götürülmek üzere ambulans beklediğini ve para talebinde bulunduğunu söylediği öne sürüldü.

Ancak restoran sahibi, siparişin hiçbir şekilde teslim edilmediğini bildiği için bu anlatımın gerçeği yansıtmadığından şüphelendi. Müşteriden yemeğin fotoğrafını göndermesini isteyen işletme sahibine, yemeklerin kendisi ve arkadaşı tarafından tamamen tüketildiği yanıtının verildiği aktarıldı.

Restoran sahibi, durumu polise bildireceğini söylemesinin ardından müşterinin kendisiyle alay ettiği ve uygunsuz ifadeler kullandığı iddiasını da paylaştı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Restoran yönetimi, yaşanan olayın ardından polise başvurdu. Singapur polisi de olayla ilgili ihbar yapıldığını doğrularken soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.