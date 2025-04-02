İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı yapılan çağrı üzerine, vatandaşlar Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde bulunan CHP irtibat bürosu önünde bir araya geldi.

Konvoya araçlarıyla katılan vatandaşlara, soğan, patates ve pancar yetiştiren bölge çiftçileri de eşlik etti. Çiftçiler, traktörlerine pulluk, mibzer ve ilaçlama aletleri gibi tarım ekipmanlarını takarak konvoya dahil oldu ve klakson çalarak seslerini duyurmaya çalıştı.

Protestocular, Aydıncık ilçe merkezindeki Kaymakamlık binasına kadar ilerledi. Burada, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

'GEMİCİKLER MAZOT VERGİSİZ'

CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, burada gerçekleştirdiği basın açıklamasında çiftçilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün burada, adaletsiz düzene ‘dur’ demek ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na destek olmak için toplandık. Peki, bu desteği nasıl göstereceğiz? Aydıncık’tan sesimizi yükselterek, traktörlerimizle Yozgat’tan Silivri’ye selam göndererek. Ekrem Başkan yalnız değildir. Onun arkasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Kurtuluş Savaşı’nın kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milyonlarca askeri var. Bu ülkeyi, çarıklarla kuranlar olarak, ellerinde Kur’an, dillerinde yalanla dolaşanlara teslim etmeyeceğiz. Sahte belgeler, gizli tanıklar ve iftiralarla Sayın Ekrem İmamoğlu’na tuzak kurup onu cezaevine gönderenlerden hesap soracağız. Soruşturma açacaksanız, gidin görevden alınan jeliboncu Melih’ten, ayakkabı kutularından, FETÖ’nün elini eteğini öpenlerden hesap sorun.

CHP iktidarında, satılan ve çalınan tüm kamu malları geri alınacak; bu sözü size veriyoruz. Partimizin iktidarında, zenginlerden, hırsızlardan ve yandaşlardan alınacaklar halka dağıtılacak. Bunlar, hesaplarını zindanlarda tek tek verecek. Gençlerimiz özgürce yaşayacak, yaşlılarımız huzur içinde olacak. Burada çoğumuz çiftçi ya da çiftçi çocuğuyuz. Yatlara, gemiciklere mazot vergisiz veriliyor, ama çiftçiye gelince verginin üstüne vergi bindiriliyor. İlaç, gübre ve tohum fiyatları fırlamış durumda. Alım garantisi yok, bedava su yok, elektrik ise beşli çetenin elinde. Elinizi vicdanınıza koyun, artık yeter."