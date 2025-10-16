ÇİFTLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ÇİFTLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ve İhbar Olunan MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile aşağıda davalıları belirtilenler arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Kamulaştırma ve Yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

1-Davanın Esas No'su : Aşağıda belirtilen esas numaralar,

2-Davalılar : Aşağıda listelerde belirtilen davalılar

3-Kamulaştırmayı Yapan İdare : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

4-Dava Konusu Yer : Aşağıda listelerde belirtilen ada ve parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar alındığı hk.

5-Ayrıca çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün gün içerisinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

6-Açılacak davalarda husumet Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltilmelidir.

7-30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararı aldıkları belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tespit edilecektir.

8-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çiftlik Şubesi'ne) yatırılacaktır.

9-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin çıkarıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

10-Hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalılar adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalılara ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. 22942 sy. Kanunun 4650 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. İLİ :NİĞDE İLÇESİ: ÇİFTLİK

DURUŞMA TARİHİ : 13/11/2025 SAAT: 11:00

DOSYA NO MAHALLE/ KÖY ADA/PARSEL MALİK Kamulaştırılacak Alan m2'si 2025/121 Asmasız 128/188 ALİ DOĞRUL

ARİF KILINÇ

AYŞE ELMAS

AYŞE GÖNÜLTAŞ

CEMAL ÇEVİK

CEMİLE MADEN

CUMA ÇEVİK

CUMALİ DOĞRUL

DANSER GÜVEN

DERYA TEKİNER

DÖNDÜ KOYUN

DURMUŞ KOYUNCU

EMİNE KÖKSAL

FATMA KOYUN

FERHAT AKBAY

FERUDUN GÜVEN

GÜLAY AKARSU

GÜLSER GÜMÜŞ

HACI EMİN AKSOY

HAMDİ KÖKSAL

HAMZA KÖKSAL

HASAN AKSOY

HAYRİYE AYDOĞMUŞ

HİKMET KÖKSAL

KAHRAMAN KILINÇ

KEZİBAN ADIGÜZEL

MENŞURE ŞAHİN

MİKDAT AKBAY

MUAMMER KILINÇ

MURAT AKBAY

MURAT KOYUN

NAİLE AKALIN

NİMET KILINÇ

OSMAN ÇEVİK

RAFIK DOĞRUL

RAMAZAN GÜVEN

RAMAZAN KÖKSAL

RECEP AKSOY

SAHİR DOĞRUL

SAMİYE KOYUN

SEVGİ KOYUN

SEYFİ ALİ KÖKSAL

ŞABAN SÖNMEZ

ŞAMMAZ GÜVEN

ŞERİF BAYSAL

ŞERİYE KOYUN

ŞERİFE ÖZLÜ

ŞERİFE ŞENGÜL

TAHİR AKSOY

TÜRKAN BİŞKİN

ÜNAY CEYLAN

YILDIZ DOĞRUL

YILMAZ DOĞRUL

YILMAZ KÖKSAL

YÜKSEL AKARSU

YÜKSEL BAYRAM

YÜKSEL ÖZCAN

ZELİHA ÖZTÜRK

ZİYAADTİN GÜVEN

ZÖFRE DEMİRBAŞ 1.221,52 m2 2025/122 ASMASIZ 128/186 İSMET ADIYAMAN 769,89 m2 2025/123 ASMASIZ 128/218 AHMET ÖZCAN

ARZU ASLAN

ATİF DAĞ

BAYRAM ÖZCAN

BÜLENT AKDAĞ

CUMALİ DAĞ

CUMALİ ÖZCAN

DOĞAN DAĞ

DOĞAN ÖZCAN

DÖNDÜ AKŞAHİN

DÜRDANE AKDAĞ

ELİFE DAĞ

ELMAS ALTUN

ELMAS ÖZCAN

ERSAN ÖZCAN

FADİME BAYRIL

FERHAT ÖZCAN

GÜLAY GÜNDOĞDU

GÜLAY ÖZCAN

GÜLAY ÖZCAN

HAFİZE GÜNDOĞDU

HAYRİYE ÖZCAN

İLHAN ÖZCAN

İLYAS AKDAĞ

İSMAİL ÖZCAN

KEMAL ÖZCAN

LEYLA ŞAHİN

METİN AKDAĞ

MUHARREM AKDAĞ

MUSTAFA ÖZCAN

NECLA ASLAN

NİLGÜN AYAR

NURAY AKDAĞ

RAMAZAN AKDAĞ

RECEP ÖZCAN

RESUL ÖZCAN

RIŞVAN DAĞ

SAHRE AKDAĞ

SAYGI TÜNCAR

SELDA AKMEŞE

SELMA AKDAĞ

SEVİLAY ÖZCAN

SUNA DAĞ

TUNCAY ÖZCAN

TÜLAY YALÇIN

TÜRKAN YALÇIN

YASEMİN DURAK

YASİN AKDAĞ

YUSUF ÖZCAN

ZEKİ DAĞ

ZİYAFETTİN DAĞ 1.426,69 m2 2025/124 ASMASIZ 128/222 AYŞE SUNA

DURDANE ASLAN

DURSUN SUNA

HANIM TOSUN

HASAN HÜSEYİN SUNA

YUSUF SUNA 449.58 m2 2025/125 ASMASIZ 128/217 ALİ ALTINDAĞ

DÜRDANE ALTINDAĞ

FATMA VEZİR

HACER ALTINDAĞ

HASAN ALTINDAĞ

HATİCE ALTINDAĞ

HATİCE KOÇ

KADER AKÇAKAYA

KAZIM ALTINDAĞ

MEHMET ALTINDAĞ

MELAHAT GÖK

NACİ ALTINDAĞ

NACİYE ALTINDAĞ

NADİYE ALTINDAĞ

NEFİKA ALTINDAĞ BOZKIRLI

NİHAT ALTINDAĞ

ÖZLEM KÜL

RADİFE ALTINDAĞ

RASİM ALTINDAĞ

SABRİ ALTINDAĞ

SEÇİL DEMİR

ŞEKURE ASLAN

YELİZ ALTINDAĞ

YUNUS ALTINDAĞ 154,43 m2 2025/126 ASMASIZ 128/223 AHMET CEM SUNA

DEDE KOÇYİĞİT

DOGAN GÜVEN

DÖNDÜ AYAR

DÖNDÜ KOÇYİĞİT

DÖNDÜ KOÇYİĞİT

ERDAL GÜVEN

ERDOĞAN KOÇYİĞİT

FATMA GİZEM KAYATAŞ

FAZLI SUNA

FERHAT AKÇAKAYA

GÜLİZAR GÜVEN

HAMİT KOÇYİĞİT

HANİFE ALTINDAĞ

HANİFİ KOÇYİĞİT

HATİCE AKALIN

HATİCE ASLAN

KEMAL SUNA

KİRAZ GÜVEN

MEDİNE SUNA

MİYASE AKSOY

MUSTAFA AKÇAKAYA

NEJLA GÜVEN

NURİ KOÇYİĞİT

RAHİME IŞILDAR

RAMAZAN GÜVEN

TÜRKAN ASLAN

ZÜLFİYE AKÇAKAYA 1359,38 m2

