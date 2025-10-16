ÇİFTLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
ÇİFTLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
1-Davanın Esas No'su : Aşağıda belirtilen esas numaralar,
2-Davalılar : Aşağıda listelerde belirtilen davalılar
3-Kamulaştırmayı Yapan İdare : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
4-Dava Konusu Yer : Aşağıda listelerde belirtilen ada ve parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar alındığı hk.
5-Ayrıca çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün gün içerisinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
6-Açılacak davalarda husumet Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltilmelidir.
7-30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararı aldıkları belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tespit edilecektir.
8-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çiftlik Şubesi'ne) yatırılacaktır.
9-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin çıkarıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
10-Hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalılar adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalılara ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. 22942 sy. Kanunun 4650 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. İLİ :NİĞDE İLÇESİ: ÇİFTLİK
DURUŞMA TARİHİ : 13/11/2025 SAAT: 11:00
|DOSYA NO
|MAHALLE/ KÖY
|ADA/PARSEL
|MALİK
|Kamulaştırılacak Alan m2'si
|2025/121
|Asmasız
|128/188
|ALİ DOĞRUL
ARİF KILINÇ
AYŞE ELMAS
AYŞE GÖNÜLTAŞ
CEMAL ÇEVİK
CEMİLE MADEN
CUMA ÇEVİK
CUMALİ DOĞRUL
DANSER GÜVEN
DERYA TEKİNER
DÖNDÜ KOYUN
DURMUŞ KOYUNCU
EMİNE KÖKSAL
FATMA KOYUN
FERHAT AKBAY
FERUDUN GÜVEN
GÜLAY AKARSU
GÜLSER GÜMÜŞ
HACI EMİN AKSOY
HAMDİ KÖKSAL
HAMZA KÖKSAL
HASAN AKSOY
HAYRİYE AYDOĞMUŞ
HİKMET KÖKSAL
KAHRAMAN KILINÇ
KEZİBAN ADIGÜZEL
MENŞURE ŞAHİN
MİKDAT AKBAY
MUAMMER KILINÇ
MURAT AKBAY
MURAT KOYUN
NAİLE AKALIN
NİMET KILINÇ
OSMAN ÇEVİK
RAFIK DOĞRUL
RAMAZAN GÜVEN
RAMAZAN KÖKSAL
RECEP AKSOY
SAHİR DOĞRUL
SAMİYE KOYUN
SEVGİ KOYUN
SEYFİ ALİ KÖKSAL
ŞABAN SÖNMEZ
ŞAMMAZ GÜVEN
ŞERİF BAYSAL
ŞERİYE KOYUN
ŞERİFE ÖZLÜ
ŞERİFE ŞENGÜL
TAHİR AKSOY
TÜRKAN BİŞKİN
ÜNAY CEYLAN
YILDIZ DOĞRUL
YILMAZ DOĞRUL
YILMAZ KÖKSAL
YÜKSEL AKARSU
YÜKSEL BAYRAM
YÜKSEL ÖZCAN
ZELİHA ÖZTÜRK
ZİYAADTİN GÜVEN
ZÖFRE DEMİRBAŞ
|1.221,52 m2
|2025/122
|ASMASIZ
|128/186
|İSMET ADIYAMAN
|769,89 m2
|2025/123
|ASMASIZ
|128/218
|AHMET ÖZCAN
ARZU ASLAN
ATİF DAĞ
BAYRAM ÖZCAN
BÜLENT AKDAĞ
CUMALİ DAĞ
CUMALİ ÖZCAN
DOĞAN DAĞ
DOĞAN ÖZCAN
DÖNDÜ AKŞAHİN
DÜRDANE AKDAĞ
ELİFE DAĞ
ELMAS ALTUN
ELMAS ÖZCAN
ERSAN ÖZCAN
FADİME BAYRIL
FERHAT ÖZCAN
GÜLAY GÜNDOĞDU
GÜLAY ÖZCAN
GÜLAY ÖZCAN
HAFİZE GÜNDOĞDU
HAYRİYE ÖZCAN
İLHAN ÖZCAN
İLYAS AKDAĞ
İSMAİL ÖZCAN
KEMAL ÖZCAN
LEYLA ŞAHİN
METİN AKDAĞ
MUHARREM AKDAĞ
MUSTAFA ÖZCAN
NECLA ASLAN
NİLGÜN AYAR
NURAY AKDAĞ
RAMAZAN AKDAĞ
RECEP ÖZCAN
RESUL ÖZCAN
RIŞVAN DAĞ
SAHRE AKDAĞ
SAYGI TÜNCAR
SELDA AKMEŞE
SELMA AKDAĞ
SEVİLAY ÖZCAN
SUNA DAĞ
TUNCAY ÖZCAN
TÜLAY YALÇIN
TÜRKAN YALÇIN
YASEMİN DURAK
YASİN AKDAĞ
YUSUF ÖZCAN
ZEKİ DAĞ
ZİYAFETTİN DAĞ
|1.426,69 m2
|2025/124
|ASMASIZ
|128/222
|AYŞE SUNA
DURDANE ASLAN
DURSUN SUNA
HANIM TOSUN
HASAN HÜSEYİN SUNA
YUSUF SUNA
|449.58 m2
|2025/125
|ASMASIZ
|128/217
|ALİ ALTINDAĞ
DÜRDANE ALTINDAĞ
FATMA VEZİR
HACER ALTINDAĞ
HASAN ALTINDAĞ
HATİCE ALTINDAĞ
HATİCE KOÇ
KADER AKÇAKAYA
KAZIM ALTINDAĞ
MEHMET ALTINDAĞ
MELAHAT GÖK
NACİ ALTINDAĞ
NACİYE ALTINDAĞ
NADİYE ALTINDAĞ
NEFİKA ALTINDAĞ BOZKIRLI
NİHAT ALTINDAĞ
ÖZLEM KÜL
RADİFE ALTINDAĞ
RASİM ALTINDAĞ
SABRİ ALTINDAĞ
SEÇİL DEMİR
ŞEKURE ASLAN
YELİZ ALTINDAĞ
YUNUS ALTINDAĞ
|154,43 m2
|2025/126
|ASMASIZ
|128/223
|AHMET CEM SUNA
DEDE KOÇYİĞİT
DOGAN GÜVEN
DÖNDÜ AYAR
DÖNDÜ KOÇYİĞİT
DÖNDÜ KOÇYİĞİT
ERDAL GÜVEN
ERDOĞAN KOÇYİĞİT
FATMA GİZEM KAYATAŞ
FAZLI SUNA
FERHAT AKÇAKAYA
GÜLİZAR GÜVEN
HAMİT KOÇYİĞİT
HANİFE ALTINDAĞ
HANİFİ KOÇYİĞİT
HATİCE AKALIN
HATİCE ASLAN
KEMAL SUNA
KİRAZ GÜVEN
MEDİNE SUNA
MİYASE AKSOY
MUSTAFA AKÇAKAYA
NEJLA GÜVEN
NURİ KOÇYİĞİT
RAHİME IŞILDAR
RAMAZAN GÜVEN
TÜRKAN ASLAN
ZÜLFİYE AKÇAKAYA
|1359,38 m2
#ilangovtr Basın no ILN02313440