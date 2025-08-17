Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına gün doğumuyla beraber havadan müdahale yeniden başladı.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X üzerinden yaptığı açıklamada, tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaşın güvenli alanlara taşındığını, bunlardan 112'sinin Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edildiğini belirtti.
5 KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Vali Toraman, "Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir." ifadesine yer verdi.
Akşam saatlerine kadar 12 uçak ve 12 helikopterle havadan destek verilen yangına, 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve 985 personelle müdahale devam ediyor.
Yangın nedeniyle Gelibolu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar köyleri tedbiren tahliye edilmişti.
HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI
Helikopter ve uçaklar, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye tekrar başladı.
AA ekibi, yangının boyutunu ve etkili olduğu alanı havadan dronla görüntüledi.
Vali Toraman X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.
Gece boyu devam eden yangında bilanço gün ağarınca ortaya çıktı.