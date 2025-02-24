Dünya genelinde 10 milyondan fazla insan Parkinson hastalığıyla yaşıyor ve bu hastaların yaklaşık üçte biri, günlük yaşamlarını etkileyen şiddetli anksiyete ile mücadele ediyor. Derin beyin stimülasyonu (DBS), hastalığın fiziksel semptomlarını tedavi etmek için halihazırda kullanılıyor. Ancak bilim insanları, bu yöntemle anksiyete belirtilerinin de hafifletilebileceğini düşünüyor.

Araştırmaya liderlik eden Dr. Lucia Ricciardi, Parkinson hastalarında anksiyetenin büyük bir tedavi ihtiyacı olduğunu belirtti. City St George’s Üniversitesi ve University of California, San Francisco (UCSF) araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, 33 Parkinson hastası incelendi. Hastalara DBS elektrotları yerleştirildi ve beyin dalgaları üç farklı merkezde izlendi.

Çalışmanın en önemli bulgusu, beynin bazal gangliya bölgesindeki aktivite ile anksiyete seviyeleri arasında güçlü bir bağlantı bulunmasıydı. Özellikle theta gücü adı verilen beyin dalgalarının seviyesi yükseldikçe, hastaların anksiyetesi de arttı. Dr. Ricciardi, “Bu bağlantının varlığını tahmin ediyorduk, ancak bu kadar güçlü olması bizi şaşırttı” dedi.

Bilim insanları, bu keşfin Parkinson hastalarının beyin dalgalarına göre anksiyeteyi otomatik olarak düzenleyen DBS sistemleri geliştirilmesine olanak sağlayacağını düşünüyor. Böylece hastaların ruh hali gerçek zamanlı olarak analiz edilerek, beyne doğru sinyaller gönderilerek anksiyete kontrol altına alınabilir.

Çalışmaya katılan hastalardan Jonathan Lovett, Parkinson hastalığını erken dönemde fark eden belirtilerden birinin anksiyete olduğunu söyledi. Lovett, “Eğer DBS, anksiyete gibi motor dışı semptomları da iyileştirebilirse, bu büyük bir gelişme olur” dedi.

Araştırmaya Birleşik Krallık Tıbbi Araştırma Konseyi ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri destek verdi. Çalışmanın eş liderlerinden Dr. Simon Little, bu keşfin Parkinson hastalarının yanı sıra hastalığı olmayan kişilerde de anksiyete tedavisine yeni bir perspektif kazandırabileceğini belirtti.