Bölge yönetimi, kumun toplanarak açık artırmayla satılması ve gelirinin değerlendirilmesi için maden açma çalışması başlatıldı.

KÖYÜN ALTINDAN DEV KUM REZERVİ ÇIKTI

Fırtına sonrası bölgede yapılan incelemelerde, köyün neredeyse tamamının kalın bir kum ve çakıl tabakasıyla kaplandığı belirlendi. Yetkililer, bu kumun sadece temizlik çalışmalarında değil, ileride yürütülecek projelerde de kullanılabileceğini açıkladı. Yaklaşık 4 bin metreküp kumun bölgedeki set ve tahkimat çalışmalarında kullanıldığı, geri kalan kısmın ise yönetmeliklere uygun şekilde çıkarılıp açık artırmayla satışa sunulacağı bildirildi.

KÖY YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

Yapılan değerlendirmelere göre Lang Chut köyünde yaklaşık 20 hane bulunuyor ve bunların büyük kısmı fırtınadan doğrudan etkilendi. Yerel yönetim, afetten etkilenen ailelerle yeniden yerleşim planı hazırladı. Bazı haneler yeni yerleşim alanlarına taşınırken, evini onarma sürecinde olanların da destekleneceği açıklandı.

Yetkililer, bölgede izinsiz kum çıkarımı ve yanlış bilgi yayılımına karşı denetimlerin sıkılaştırıldığını duyurdu. Hazırlanan plan doğrultusunda, toprak altından çıkan bu dev kum rezervinin hem köyün yeniden inşasında hem de yerel ekonomiye katkıda bulunması hedefleniyor.