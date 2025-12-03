Türkiye’de son yıllarda onlarca skandal ortaya çıkmasına rağmen, bir tek bürokrat ya da siyasetçi kendisini sorumlu hissedip istifa etmedi. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Norveç’te bir bakan devlete zimmetli telefonla tatile gittiği için, İsveç’te ise bir başka bakan devletin verdiği kartla çikolata aldığı için istifa etti. Bizde ise kendi firmasından kurumuna fahiş fiyatla et satan koltuğunda oturuyor. Almanya Eğitim Bakanı doktora tezinde intihal yaptığı için istifa etti. Bizde bir tane istifa yok. İktidar bu genel müdürü istifa ettiremiyor” dedi.

Usta’nın sıraladığı diğer istifa örnekleri şöyle:

- Japonya Ekonomi Bakanı nükleer santral kazası geçiren Fukuşima şehrine ‘ölüm kenti’ yakıştırması yaptığı için, iki kelime nedeniyle istifa etti.

- Makedonya Ulaştırma Bakanı tekne faciasında 15 turist ölünce istifa etti.

- Danimarka Ulaştırma Bakanı evinde sigortasız bakıcı çalıştırdığı için istifa etti.

- Bulgaristan Başbakanı elektrik faturaları kabarık geldiği için istifa etti.