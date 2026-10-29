Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NTNU) araştırmacıları tarafından geliştirilen şeffaf bant, sıradan bir akıllı telefon kamerasıyla birlikte kullanılabiliyor. Advanced Materials dergisinde yayımlanan araştırmaya göre sistem, yalnızca nabzı değil, kan damarlarının sertliğini de ölçebiliyor.

AHTAPOTLARIN ÖZELLİĞİNDEN ESİNLENDİLER

Bant, silikon kauçuktan oluşuyor. Yüzeyinin bir tarafında gerildiğinde renk değiştiren nanometre ölçeğinde desenler bulunurken diğer tarafında cilde tutunmasını sağlayan özel bir yapı yer alıyor.

Araştırmacılar, bu yapıyı oluştururken ahtapotların vantuzlarından ilham aldı. Üç boyutlu tutunma mekanizması sayesinde bant cilde sıkıca yerleşiyor ve kan damarlarından kaynaklanan küçük hareketleri algılayabiliyor.

Kalbin her atışında damarlar boyunca ilerleyen nabız dalgaları, cilt yüzeyinde çok küçük hareketler oluşturuyor. Bu hareketler bandın esnemesine ve yüzeyindeki renklerin değişmesine neden oluyor. Ortaya çıkan değişimler çıplak gözle fark edilebildiği gibi telefon kamerasıyla da kaydedilebiliyor.

Araştırmayı yürüten isimlerden NTNU Elektronik Sistemler Bölümü Doçenti Angelos Xomalis, amaçlarının esnek ve düşük maliyetli bir cihaz geliştirmek olduğunu belirtti. Xomalis, teknolojinin en önemli özelliğinin kalpten gelen sinyallerin doğrudan bandın üzerinde görülebilmesi olduğunu vurguladı.

AKILLI SAATLERDEN FARKLI ÇALIŞIYOR

Günümüzde kullanılan birçok akıllı saat, cilde gönderdiği ışık yardımıyla kan hacmindeki değişimleri takip ederek nabız ölçüyor. Ancak bu yöntem, ciltteki pigment miktarından etkilenebiliyor ve farklı cilt tonlarında ölçüm performansı değişebiliyor.

Norveçli araştırmacıların geliştirdiği bant ise ışığın cilt tarafından emilmesini değil, cilt yüzeyindeki mekanik hareketleri esas alıyor. Bu nedenle teknolojinin farklı cilt tonlarında daha tutarlı ölçümler sunma potansiyeli bulunuyor.

Sistemin bir diğer özelliği de damar sertliğini değerlendirebilmesi. Yaş ilerledikçe damarların esnekliği azalabiliyor ve bu durum kalp-damar sağlığı açısından önemli bilgiler taşıyor. Araştırmacılar, yeni bandın bu değişimlerin takip edilmesini kolaylaştırabileceğini belirtiyor.