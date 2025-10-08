Mitchum markasına ait popüler roll-on deodorantın kullanıcılarında ciddi cilt yanıklarına yol açtığı iddiaları, hukuki sürece taşındı. İngiltere’de üç kadın, ürünün ciltlerini “yaktığını” söyleyerek markanın sahibi Revlon’a karşı yasal işlem başlattı.

Geçtiğimiz ay sosyal medya, Mitchum’un yeniden formüle edilmiş roll-on deodorantlarını kullandıktan sonra derilerinde ağrılı döküntü, kızarıklık ve kabarcıklar oluştuğunu söyleyen kullanıcıların paylaşımlarıyla dolmuştu. TikTok ve Instagram’da paylaşılan fotoğraflarda, insanların kollarının altı kızarmış, su toplamış halde görülüyordu.

MARKA KABUL ETTİ

Tepkilerin ardından Mitchum, üretim sürecinde yapılan bir değişikliğin sekiz farklı üründe “ciltte farklı reaksiyonlara neden olduğunu” kabul etti ve bu ürünleri satıştan çekti. Ancak olay bununla sınırlı kalmadı. Şimdi üç kadın, yaşadıkları kalıcı izler ve devam eden ağrılar nedeniyle Revlon’a dava açtı.

'BİR KEZ KULLANDIM, YANMA HİSSETTİM'

Davacılardan biri olan 42 yaşındaki satış danışmanı Rachel Cummins, sadece bir kez kullandığı 48 saatlik roll-onun sol koltuk altında derin kahverengi bir yara izi bıraktığını söyledi. Cummins, “İşe gitmeden önce kullandım, kısa süre sonra yanma hissettim ama önemsemedim. Saatler sonra koltuk altım yanmaya başladı, eve geldiğimde ağrı kesici almak zorunda kaldım” dedi.

Ertesi gün durumun kötüleştiğini belirten Cummins, koltuk altında beyaz kabarcıklar oluştuğunu, ağrının dayanılmaz hale geldiğini anlattı. Cummins, “Hiçbir şeyin değmemesi gerekiyordu, bölge ateş gibiydi. Hayatımda hissettiğim en kötü acılardan biriydi” dedi. Doktora başvuran Cummins’e enfeksiyon tanısı kondu ve antibiyotik ile steroid krem reçete edildi.

YARA İZİ KALICI HALE GELDİ

Haftalar sonra yanma azalsa da yara izi kalıcı hale geldi. Cummins, “Her aynaya baktığımda o izi görüyorum. Sadece bir kez kullandım ama ömür boyu kalacak bir hasar bıraktı,” dedi. Üreticiye yaptığı şikâyetin ardından kendisine Mitchum ürünleri için indirim kuponu gönderilmesi ise tepkisini daha da artırdı: “Resmen alay ettiler. Fotoğrafları göndermiştim, durumu biliyorlardı.”

Uzmanlar, ciltteki yanmaların ürünün yeni formülündeki acetyl cedrene ve vanillin maddeleriyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. King’s College London’dan Profesör Penny Ward, “Bu maddeler bazı insanlarda tahriş edici etki gösterebilir. Ağrılı yanmalar, enfeksiyonun işareti olabilir ve antibiyotik tedavisi gerektirebilir” dedi.

Davacı kadınların avukatlığını üstlenen Anna Molloy, “Bu kadınlar basit bir güzellik rutini yüzünden yaralandı. Kimsenin bir deodorant yüzünden yanık izleriyle yaşaması gerekmemeli. Tıbbi kanıtları topluyoruz ve Mitchum’a resmi tazminat taleplerimizi göndereceğiz” açıklamasında bulundu.

Revlon ise Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “devam eden hukuki süreçler hakkında yorum yapmadığını” belirtti.