"Günde bir elma doktoru uzak tutar" sözü yaygın olarak bilinse de uzmanlara göre bu durum herkes için geçerli değil. Bazı bireylerin elma başta olmak üzere belirli meyveleri tükettikten sonra sindirim sorunları ve rahatsız edici belirtiler yaşaması mümkün. Dr. Donald Grant, masum görünen meyvelerin diğer yüzünü ortaya koydu.

Dr. Grant, birçok insanın meyvelerde doğal olarak bulunan fruktozu sindirmekte zorlandığını belirterek, "Fruktoz intoleransı, şişkinlik, gaz artışı ve ishal gibi belirtilerle kendini gösterebilir" uyarısında bulundu.

BAZI BESİNLERİN YAN ETKİSİNE DİKKAT

Besinlere verilen tepkilerin kişiden kişiye değiştiğini ifade eden Dr. Grant, bazı meyvelerin ise alerjik reaksiyonlara neden olabileceğine dikkat çekti. Dr. Grant, "Besinlere karşı verilen tepkiler kişiden kişiye değişir ancak elma da dahil olmak üzere meyvelere karşı alerjik reaksiyonlar nadir değildir. Bunun farklı nedenleri olabilir" ifadelerini kullandı.

Özellikle elmanın, oral alerji sendromu (OAS) ile ilişkilendirilen meyveler arasında yer aldığını söyleyen Grant, bu durumun meyvedeki proteinlerin polen proteinlerine benzemesi nedeniyle bağışıklık sisteminin tepki vermesi sonucu ortaya çıktığını aktardı.

BU MEYVELERİ TÜKETİRKEN 2 KEZ DÜŞÜNÜN

Elma, armut, erik ve kiraz gibi meyvelerin OAS'a yol açabileceği konusunda "Bu tür meyveler, dudaklarda, ağız içinde ve dil çevresinde şişme gibi belirtilerle kendini gösteren oral alerji sendromunun en yaygın nedenleri arasında yer alıyor" uyarılarda bulundu.

Bunun yanı sıra çilek, kivi ve avokadonun da alerjik reaksiyonlara sık neden olan meyveler arasında bulunduğunu ifade eden Grant, "Bu tür alerjilerde vücut genellikle kurdeşenle tepki verir. Mide bulantısı ve nadir de olsa anafilaksi gibi daha ciddi belirtiler de görülebilir" diye konuştu.

YÜKSEK FRUKTOZ İÇERE MEYVELERDEN UZAK DURUN

Dr. Grant, fruktoz intoleransı yaşayan kişilere önerilerde bulunarak, yüksek fruktoz içeren elma, armut ve mango gibi meyvelerden uzak durulmasını tavsiye etti. İshal yaşayanlar için ise elektrolit dengesinin önemine dikkat çekerek, "Dioralyte gibi rehidrasyon ürünleri, kaybedilen sıvıların yerine konmasına yardımcı olur ve vücudun daha hızlı toparlanmasını sağlar" dedi.

HEMEN DOKTORA BAŞVURUN

Herhangi bir besine karşı olumsuz tepki yaşayanlar bireylerin mutlaka doktora başvurması gerektiğini ifade edildi. Gıda intoleransları ya da alerjik reaksiyonlar yaşamın herhangi bir döneminde ortaya çıkabildiğini aktaran Dr. Grant, "Bu da sorunun kaynağını belirlemeyi zorlaştırır. Lisanslı bir hekimle yapılacak açık bir görüşme, doğru adımların atılmasına yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) de meyve ve sebzelerin sağlıklı ve dengeli beslenmenin temel unsurları olduğunu belirterek her gün en az beş porsiyon farklı meyve ve sebze tüketilmesini önerdi.