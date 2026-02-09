İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisi, saha dışında gelişen bir olayla da birçok futbolseverin ilgisini çekiyor.

Manchester United'ın Tottenham karşısında aldığı galibiyet, bir taraftarın 1,5 yıllık iddiasını da yeniden gündeme getirdi.

490 GÜNLÜK İDDİA

Bir Manchester United taraftarı olan Frank Ilett, takımının üst üste beş lig maçı kazanana kadar saçlarını kestirmeyeceğine dair verdiği sözle sosyal medyada gündem olmuştu. Kırmızı Şeytanlar'ın 4 maçlık serisinin ardından gözler 1,5 yıldır saçlarını kesmeyen Manchester United taraftarına döndü.

Tottenham galibiyetiyle United'ın üst üste dört maç kazanmasıyla birlikte son halini paylaşan Frank Ilett'in saçlarını kestirmesine yalnızca bir maç kaldı. Saçları omuzlarına kadar uzayan taraftarın son hali sosyal medyada yeniden gündem yarattı.

Manchester United, West Ham ile oynayacağı bir sonraki lig maçını da kazanması halinde üst üste beş maçlık galibiyet serisine imza atacak ve Frank Ilett, sözünü tutarak 1,5 yıl sonra saçlarını kestirebilecek. Sırasıyla Manchester City, Arsenal, Fulham ve Tottenham'ı deviren Manchester United, yarın 23.15'te West Ham'ın konuğu olacak.



