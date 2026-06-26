2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, D Grubu'nun son maçında A Milli Futbol Takımımız, gruptan çıkmayı daha önce garantileyen ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geliyor.

Turnuvaya Veda Etsek de Destek Sürüyor

Grupta daha önce oynanan Avustralya ve Paraguay maçlarından puan çıkaramayan A Millilerimiz, turnuvaya veda etmenin hüznünü yaşasa da, futbolseverlerin takıma olan inancı ve desteği bir an olsun azalmadı. Rakip ABD ise grup liderliğini cebine koymuş bir şekilde bu prestijli müsabakaya çıkıyor.

Los Angeles'ta Türk Gecesi

SoFi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Los Angeles sokaklarında eşine az rastlanır görüntüler oluştu. Maç saatini iple çeken binlerce Türk taraftarı, stat çevresinde devasa kuyruklar oluşturarak milli takımlarını yalnız bırakmadı. Şehrin merkezinde toplanan taraftarların hep bir ağızdan attığı "Türkiye" sloganları, Los Angeles caddelerinde yankılandı.