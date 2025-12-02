Eski Başbakan Tansu Çiller’in gelini Zeynep Çiller, 2009’da evlendiği Mert Çiller ile boşanıyor. Çiftin evlilikten iki çocuğu bulunuyor. Zeynep Çiller, iddiaya göre; 5 yıl önce ‘şiddetli geçimsizlik’ ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle eşi Mert Çiller’e 10 milyon lira tazminat ile çocukları ve kendisi için aylık 300 bin lira nafaka talepli boşanma davası açtı.

Dava devam ederken Zeynep Çiller, eşi Mert Çiller’in Avukatı Arda Z.’nin çocuklarının okuluna giderek olay çıkardığı ve kendisini okul yönetimine kötülediği iddiasıyla korunma talep etti.

Avukat Arda Z.’nin kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu ifade eden Zeynep Çiller, söz konusu avukatın müvekkil ve çocuklara yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı talep etti.