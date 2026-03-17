Vücudumuzun en büyük organı olan cildimiz, gün boyunca hava kirliliği, güneş ve stres faktörlerine karşı savunma halindeyken gece saatlerinde onarım ve yenilenme süreçlerini devreye sokar…

Cildin hücresel aktivitesinin ve biyolojik ritminin gündüz–gece döngüsüne göre değiştiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin cilt bakımından cildin en hızlı yenilendiği saatler ve cildin hızlı yaşlanmasına karşı dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle anlattı:

Prof. Dr. Burhan Engin

Yaşlanma sanıldığından daha erken başlıyor

Pek çok kişi kırışıklıklar ortaya çıkana kadar deri yaşlanmasının başlamadığını düşünür. Oysa bilimsel çalışmalar, derideki biyolojik yaşlanma sürecinin ortalama olarak 25 yaşında başladığını göstermektedir. Bu dönemde kolajen üretimi yavaş yavaş azalır, elastin lifleri zayıflamaya başlar ve deri hücrelerinin yenilenme hızı düşer. Bu değişimler başlangıçta fark edilmese de zaman içinde deride ince çizgiler, mat görünüm ve elâstikiyet kaybı olarak kendini gösterir.

Bu saatlerde yatakta olun

İlginç bir şekilde cildin yenilenme süreci günün her saatinde aynı hızda değildir. Bilimsel araştırmalar, epidermal hücrelerin özellikle gece saat 23.00 ile sabah 04.00 arasında daha aktif olduğunu göstermektedir. Bu nedenle kaliteli bir gece uykusu yalnızca genel sağlık için değil, derinin kendini onarması açısından da kritik önem taşır. Gece uykusunun düzensiz olduğu kişilerde deri bariyerinin daha zayıf olduğu ve iyileşme süreçlerinin daha yavaş gerçekleştiği bilinmektedir.

Bağışıklık sisteminin bir parçası

Cilt, aslında son derece dinamik bir yapıya sahiptir. Çoğu kişi deriyi yalnızca dış görünüşümüzle ilişkilendirir; oysa deri aynı zamanda bağışıklık sistemimizin bir parçası olan, vücudu çevresel faktörlerden koruyan ve sürekli olarak kendini yenileyen canlı bir dokudur. Bu nedenle cilt sağlığını korumak genel sağlık açısından da oldukça önemlidir. Cilt sağlığından bahsedildiğinde ise akla gelen en önemli konu deri yaşlanmasıdır.

Böyle destek sağlayın

Derideki yaşlanma süreci tamamen engellenemese de bazı noktalara dikkat edilerek yavaşlatılabilir. Deri yenilenmesi belirli bir döngü içinde gerçekleşir. Sağlıklı bir yetişkinde epidermis dediğimiz en üst deri tabakasındaki hücreler yaklaşık 28 günde bir tamamen yenilenir. Bu yenilenmeyi şöyle destekleyebilirsiniz:

Su içmeyi alışkanlık haline getirin

Yeterli su tüketimi, deri bariyerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ayrıca su, derideki hücresel faaliyetlerin sürdürülebilmesi için temel bir bileşendir. Yetersiz sıvı alınması derinin mat ve kuru görünmesine neden olabilir.

Hareket cilde de yarar

Ancak deri yenilenmesini destekleyen tek faktör uyku değildir. Örneğin düzenli fiziksel aktivite, derideki kan dolaşımını artırarak hücrelere daha fazla oksijen ve besin taşınmasını sağlar. Bu durum deri hücrelerinin metabolik faaliyetlerini destekler ve yenilenme süreçlerini hızlandırır.

Hem dıştan hem içten besleyin

Beslenme de cilt yenilenmesinde kritik bir rol oynar. C vitamini kolajen sentezinde görev alırken, A vitamini ve türevleri epidermal hücre yenilenmesini düzenler. Omega-3 yağ asitleri ise deri bariyerinin güçlenmesine katkıda bulunur. Bu nedenle sebze, meyve, balık ve sağlıklı yağlardan zengin bir beslenme düzeni derinin doğal yenilenme kapasitesini destekleyecektir. Ayrıca cilt tipinize uygun nemlendiricilerle dıştan da destek sağlayın.

Sigaradan uzak durun

Her ikisi de cildin kolajen yapısını bozarak erken yaşlanmaya, derin kırışıklıklara neden olur. Sigara kan akışını azaltıp cildi oksijensiz bırakırken (pasif içici olmak da aynı zarara yol açar) alkol kronik sıvı kaybıyla iltihaplanma, kızarıklık ve kılcal damar çatlamalarına neden olur.

Yaşlandıran nedenler

Vücudumuzun en büyük organı olan cildimiz, gün boyunca hava kirliliği, güneş ve stres faktörlerine karşı savunma halindeyken gece saatlerinde onarım ve yenilenme süreçlerini devreye sokar…

Cildin hücresel aktivitesinin ve biyolojik ritminin gündüz–gece döngüsüne göre değiştiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin cilt bakımından cildin en hızlı yenilendiği saatler ve cildin hızlı yaşlanmasına karşı dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle anlattı: