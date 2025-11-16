Uçuş 30 dakika sürdü ve bu süre zarfında tek motorla çalışan uçak 6.000 metre yüksekliğe ve 0,75 Mach azami hıza ulaştı. AECC, motorun tüm performans durumlarında sorunsuz çalıştığını ve temel çalışma parametrelerinde herhangi bir anormallik tespit edilmediğini söyledi.

Geliştirici, testin motorun daha yüksek irtifalarda ve daha karmaşık uçuş ortamlarında güvenilirliğini daha da doğruladığını belirtti. Ayrıca motor ve uçak sistemi arasında güçlü bir uyumluluk göstererek başıboş mühimmatlar, insansız hava araçları (İHA'lar) ve hedef dronlar için potansiyel yeni bir güç çözümü sağladı.

AECC, uçuşun başarısının, Çin'in gelişmiş tahrik ve katmanlı üretim alanındaki bağımsız araştırma ve geliştirme yeteneklerini ilerletmede önemli bir adım olduğunu ve hafif, yüksek verimli havacılık motorları için uygulama olanakları sunduğunu söyledi.

Bu motor hangi sınıfta?

AECC’nin test ettiği 3D baskılı turbojet

Mini / küçük turbojet motor sınıfı

Tek yönlü mühimmat, kamikaze İHA, hedef dronu, eğitim dronu gibi hafif platformlarda kullanılan motorlar.

Dünyada bu sınıfa benzeyen motorlar

ABD – Williams F107 / F112 / F121 (Kamikaze mühimmat motorları)

Bu motorlar şurada kullanılıyor:

AGM-86 ALCM seyir füzesi

Tomahawk (RGM/UGM-109)

ADM-160 MALD yem füzesi

Çin’in motoru güç olarak bunlara en yakın kategori.

Avrupa – Microturbo / Safran TR40 & TRI 60

Kullanıldığı platformlar:

Storm Shadow / SCALP EG

Exocet mühimmatları

Hedef dronları ve eğitim İHA’ları

Bu motorlar da düşük maliyetli-mini turbojet sınıfı.

Çin’in test motoru TR40-TR60 bandının alt sınıfında.

İran – Mado Motorları (Kamikaze İHA motorları)

İran’ın Shahed-136 ve Wa’eed-2 gibi dronlarında minyatür turbojet/turbofan türevleri deneniyor.

Çin’in 3D baskı motoru, İran’ın kullandığı yerli mini turbojetlerin daha modern versiyonu sayılabilir.

Rusya – Satürn 36MT / Salyut serisi mini turbojetler

Kullanıldığı platformlar:

Kh-59 seyir füzesi

Kh-35 düşük irtifa mühimmatı

Mini hedef dronları

Çin’in motoru boyut ve görev açısından buna benzerdir.

Mini turbojet kullanan SİHA’lar

Türkiye – Kargı İHA (muhtemelen mini turbojet)

ABD – Raytheon Coyote Block 2

İsrail – Harop / Harpy loitering munition

Rusya – Geran-2 jet türevleri

İran – Jet tahrikli hedef dronları

Çin’in motoru işte bu tip kamikaze/hızlı hedef dronları için doğrudan uygun.