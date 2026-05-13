Çin astrolojisine göre mayıs ayı, beraberinde getirdiği özel enerjilerle yaşam ritmimizde önemli değişimlerin kapısını aralıyor. "Yılan Ayı" ile ilişkilendirilen bu dönem; stratejik düşünmeyi, sakinliği ve derinlemesine analiz yapmayı zorunlu kılıyor, ancak gökyüzündeki bu enerji her burç için aynı kolaylıkta akmayabilir.

Yapılan yorumlara göre bu ay; At, Keçi, Maymun ve Ejderha burçları için oldukça hareketli ve bir o kadar da zorlayıcı geçebilir. Bu burçlara sahip kişilerin şu noktalarda temkinli olması öneriliyor:

Fiziksel ve zihinsel yorgunluk: Artan stres seviyeleri tükenmişlik hissine yol açabilir.

Dürtüsel kararlar: Hızlı tepki verme eğilimi, uzun vadede telafisi zor hatalara neden olabilir.

Sağlık ve rutin: Dinlenmeye öncelik vermek ve günlük bir disiplin oluşturmak bu ayın anahtarıdır.

Ayın genel atmosferi, özellikle iş hayatı ve ikili ilişkilerde köklü değişimlerin yaşanabileceğine işaret ediyor. Fare ve Ejderha burçları, karşılaştıkları durumları soğukkanlılıkla yönetebilirlerse bu süreci lehlerine çevirme şansına sahipler.