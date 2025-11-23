Xinhua'nın haberine göre, Başbakan Li, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde konuştu.

Dünya ekonomisinin, tek taraflılığın ve korumacılığın yükselişi, ticaret kısıtlamalarının ve cepheleşmelerin artışından kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya olduğuna işaret eden Li, merkezinde Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) olduğu çok taraflı ticaret sisteminin ve açık dünya ekonomisinin korunması gerektiğini belirtti.

Li, G20 ülkelerinin çok taraflılığı savunma konusunda öncülük etmesi gerektiğini vurgulayarak, küresel ekonomik yönetimin iyileştirilmesi, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve DTÖ gibi kurumların reforme edilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin sesinin artırılarak daha adil ve açık bir uluslararası ekonomik düzenin oluşturulması gerektiğini kaydetti.