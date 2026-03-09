Çin'in en üst düzey ekonomik planlama organı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, uluslararası petrol fiyatlarındaki keskin yükselişin ardından iç piyasada fiyat düzenlemesine gidildiği belirtildi. Yapılan resmi açıklamaya göre, benzinin ton fiyatı 695 yuan (yaklaşık 100,5 ABD doları), motorinin ton fiyatı ise 670 yuan artırılacak.

GÖZLER ORTA DOĞU'DA YAŞANACAKLARDA

NDRC bünyesindeki Fiyat İzleme Merkezi, önümüzdeki dönemde küresel petrol fiyat trendlerini etkileyecek en temel faktörün Orta Doğu’daki gelişmeler olacağını vurguladı. Bölgedeki jeopolitik hareketliliğin arz güvenliği üzerindeki etkileri, enerji piyasaları tarafından yakından takip ediliyor.

TEDARİK GÜVENLİĞİ İÇİN DEV ŞİRKETLERE TALİMAT

Fiyat artışıyla birlikte enerji arzında aksama yaşanmaması adına ülkenin üç büyük petrol devi olan Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), Çin Petrokimya Şirketi (Sinopec) ve Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) ile diğer rafinerilere özel bir direktif gönderildi. Şirketlerden, piyasa istikrarını sağlamak amacıyla üretimi sürdürmeleri ve nakliye süreçlerini kolaylaştırmaları istendi.

PİYASA DENETİMLERİ SIKILAŞTIRILIYOR

NDRC ayrıca, farklı bölgelerdeki ilgili birimlerin piyasa denetim ve teftiş çalışmalarını yoğunlaştırması gerektiğini belirtti. Ulusal fiyatlandırma politikalarını ihlal eden faaliyetlere karşı sert tedbirlerin uygulanacağı ve piyasa düzenini bozan girişimlere müsaade edilmeyeceği ifade edildi.