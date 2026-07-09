Çin'in Fucien eyaletinde bulunan bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangın çok sayıda can kaybına neden oldu. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, yangın öğle saatlerinde Fucien'e bağlı Cinciang bölgesindeki fabrikada meydana geldi.

28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre yangında 28 kişi yaşamını yitirirken, olay yerine sevk edilen ekipler arama-kurtarma ve soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Yaralıların sayısına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DEVLET BAŞKANINDAN TALİMAT

Yangının ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların kurtarılması ve tedavisi için tüm imkanların kullanılmasını istedi.

Şi ayrıca, yangının çıkış nedeninin ayrıntılı şekilde araştırılması ve sorumluların belirlenmesi için kapsamlı soruşturma başlatılması talimatını verdi.