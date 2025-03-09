Çin Ulusal İstatistik Bürosu, tüketici fiyat endeksinin şubatta 2024'ün aynı aya kıyasla yüzde 0,7 düştüğünü ve önceki ayda görülen yüzde 0,5'lik artışın tersine döndüğünü söyledi. Analistlerin beklentisi yüzde 0,5 düşüş olacağı tarafındaydı.

Ekonomistler, fiyat düşüşünün kısmen bir yıl önceki aynı dönemdeki yüksek bazdan kaynaklandığını söyledi. 2024'te bir hafta süren "Ay Yeni Yılı" tatili Şubat ayına denk gelmiş ve fiyatlar gerileme gösterdi.

Pekin, tüketici enflasyon hedefini ise 2025 için yaklaşık yüzde 2'ye düşürdü. Bu, yirmi yıldan uzun süredir en düşük seviye ve önceki yıllarda sert bir hedef yerine yumuşak bir tavan görevi gören uzun süredir devam eden yüzde 3 hedefinden bir sapmayı ifade ediyor.

TÜKETİCİ FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Bugünkü veriler tüketici fiyatlarında bir önceki aya göre ise yüzde 0,2 düşüş olduğuna işaret etti.

Veriler ayrıca Çin'in üretici fiyat endeksinin Ocak ayındaki yüzde 2,3'lük düşüşün ardından Şubat ayında bir yıl önce aynı aya göre yüzde 2,2 düştüğünü gösterdi. Ükonomistler, üretici fiyatlarının yüzde 2,1 düşmesini bekliyordu.

Üretici fiyatları iki yıldan fazla bir zamandır negatif bölgede seyrediyor.

Üretici fiyatlarında aylık bazda düşüş bir önceki ay görülen yüzde 0,2'nin ardından yüzde 0,1 ile sınırlı kaldı.