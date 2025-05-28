Çin’in doğusundaki Şandong eyaletinde yer alan Weifang kentindeki bir kimyasal fabrikasında meydana gelen patlamada en az beş kişi hayatını kaybetti. Dev ateş topu, göğü kapladı.

Bir kimsayal silosunun patlaması sonucu gerçekleşen patlamada, dokuz kişi yaralandı ve altı kişiden hala haber alınamıyor.

Salı günü gerçekleşen patlama çevredeki binaların camlarını kırdı, şehri savaş alanına çevirdi ve fabrikaya büyük zarar verdi

Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı. Patlama sonrası bölgeye 230’dan fazla arama kurtarma görevlisi sevk edildi.

ÖNCE ÖDÜL, SONRA UYARI ALDI

Gaomi Youdao Kimya Şirketi’ne ait olan tesiste meydana gelen patlamanın nedeni henüz netleşmedi.

Şirketin böcek ilacı ve medikal kimyasallar ürettiği, 500’den fazla çalışanı olduğu belirtildi. Aynı tesis geçtiğimiz yıl içinde en az iki kez “güvenlik riskleri” nedeniyle uyarı almıştı.

Ancak Eylül ayında, Weifang Acil Durum Yönetim Bürosu tarafından, çalışma alanındaki riskleri partili çalışanlar aracılığıyla başarılı biçimde yönettiği gerekçesiyle takdir edilmişti.

Büro, 2024’ün ilk sekiz ayında 800’ün üzerinde riskin tespit edildiğini ve tamamının giderildiğini açıklamıştı.