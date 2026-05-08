Çin askeri mahkemesi iki eski savunma bakanını rüşvet suçlamasıyla iki yıl tecilli ölüm cezasına çarptırdı. Bu karar, son yıllarda üst düzey bir askere verilen en ağır ceza oldu.

Li Shangfu ve Wei Fenghe hakkında verilen bu karar iyi hal gösterilmesi durumunda infazın muhtemelen müebbet hapse dönüştürüleceği anlamına geliyor.

Devlet yayın kuruluşu Xinhua sanıkların şartlı tahliye haklarının ellerinden alındığını ve tüm kişisel varlıklarına el konulduğunu bildirdi.

Siyasi hakları ömür boyu feshedilen eski bakanlara verilen cezalar Çin siyasetinde deprem etkisi yarattı.

Şİ ESKİ BAKANLARA ACIMADI

Li Shangfu 2023 yılında kısa bir süre bakanlık yaparken selefi Wei Fenghe bu görevde beş yıl kalmıştı.

Çin yönetim yapısında savunma bakanlığı makamı sınırlı bir yetkiye sahip olsa da her iki isim daha önce devasa bütçelerin kontrol edildiği stratejik birimlerde görev aldı.

Li geçmişte askeri teçhizat tedarik departmanını yönetirken Wei ülkenin nükleer cephaneliğinden sorumlu Roket Kuvvetlerinin başındaydı.

Devlet medyası Li’nin parti disiplini ve yasaları ciddi şekilde ihlal ettiğini duyurdu. Resmi açıklamada Li hakkında "Yürütülen soruşturmalar sonucunda Li Shangfu'nun hem kendisi hem de çevresindekiler için personel düzenlemelerinde usulsüz menfaatler peşinde koştuğu ve makamını başkalarına avantaj sağlamak amacıyla kullanarak karşılığında yüklü miktarda para ile değerli eşya kabul ettiği tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ÇİN'DE SİYASİ TEMİZLİK

Bu cezalar 2022'den bu yana yüzden fazla kıdemli subayın tasfiye edildiği geniş çaplı temizlik harekatının doruk noktası oldu.

Şi Cinping 2012'de iktidara gelmesinden bu yana yolsuzlukla mücadeleyi devlet politikasının sarsılmaz bir sütunu haline getirdi.

Ancak son yıllarda Çin'in Halkın Kurtuluşu Ordusu'nu hedef alan bu sert operasyonlar askeri komuta kademesini hızla boşaltırken ordunun operasyonel hazırlık düzeyi hakkında uluslararası endişeleri de beraberinde getiriyor.

Ocak ayında Şi'den sonraki en yetkili ikinci komutan olan Zhang Youxia'nın da tasfiye edilmesi baskının boyutunu kanıtlıyor. Bu süreçte pek çok askeri yetkili hiçbir açıklama yapılmadan kamuoyunun gözünden kaybolmaya devam ediyor.