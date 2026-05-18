ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’ın Doğu Kanadı’nı yıkarak başlatmak istediği görkemli "Balo Salonu" projesi, bütçe engeline takıldı. Demokratların "vergi mükelleflerinin parası şahsi projelere harcanamaz" itirazı, Senato hakemi tarafından haklı bulundu. İşte Washington’ı karıştıran dev projenin detayları.

VERGİ MÜKELLEFLERİ Mİ ÖZEL BAĞIŞÇILAR MI?

Trump, 400 milyon dolarlık dev balo salonunun özel bağışçılar tarafından finanse edileceğini açıklamıştı. Ancak Cumhuriyetçiler, projenin güvenlik ayağı için Gizli Servis bütçesinden 1 milyar dolarlık bir kaynak ayrılmasını talep etti.

Gerekçe: Nisan ayında Trump'ın katıldığı bir galada yaşanan silahlı saldırı sonrası artan güvenlik endişeleri.

Hamle: Cumhuriyetçiler, Demokratların desteğine ihtiyaç duymadan bu bütçeyi geçirmek için karmaşık bütçe kurallarını (reconciliation) devreye soktu.

SENATO "DUR" DEYİNCE "BYRD" KURALINI DEVREYE SOKTULAR

Senato’nun 2012’den bu yana "hakemliğini" yapan Elizabeth MacDonough, Cumartesi günü bütçe tasarısındaki bu maddeyi geçersiz saydı. Kararın gerekçesi, bütçe dışı unsurların bütçe paketine eklenmesini yasayan ünlü "Byrd Kuralı" oldu. Chuck Schumer konuyla ilgili "Amerikalılar bir balo salonu istemiyor, buna ihtiyaçları da yok. Hele ki bunun parasını ödemeye asla zorlanmamalılar." dedi.

BEYAZ SARAYDA ALTIN DOKUNUŞLAR VE YIKIM

Trump’ın gayrimenkul ve inşaat tutkusu, Beyaz Saray’ın çehresini şimdiden değiştirmeye başladı:

Doğu Kanadı Yıkıldı: Geçtiğimiz Ekim ayında, "dünyanın en iyi balo salonu" için tarihi yapı yerle bir edildi.

Oval Ofis: Altın detaylarla yeniden dekore edildi.

Gül Bahçesi: Meşhur gül bahçesi sökülerek yerine Mar-A-Lago tarzı bir veranda yapıldı.

Yeni Planlar: Arlington Ulusal Mezarlığı yakınına 250 metrelik dev bir zafer takı inşa edilmesi planlanıyor.

HENÜZ VAZGEÇMEYE NİYETLERİ YOK

Demokratların bu zaferine karşılık Cumhuriyetçiler geri adım atmıyor. Senato Çoğunluk Lideri John Thune'un sözcüsü Ryan Wrasse, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yeniden taslak oluşturacağız, düzelteceğiz ve tekrar sunacağız. Bu süreçte bunlar normaldir," diyerek mücadelenin devam edeceği sinyalini verdi.