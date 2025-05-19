Çin Ulusal İstatistik Bürosu, konut sektörüne ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede takip edilen 70 büyük şehirde konut fiyatları, Mart ayındaki yüzde 0,1'lik düşüşün ardından Nisan ayında değişmeyerek sabit kaldı.

Verilere göre Mart ayında aylık bazda konut fiyatlarında düşüş bildiren 41 şehir bulunurken, bu sayı Nisan ayında 17’ye geriledi. Bu da fiyatlardaki düşüş trendinin yavaşladığına işaret ediyor.

Yıllık bazda ise konut fiyatlarında yaşanan düşüş oranı Mart ayında yüzde 5,0 iken, Nisan ayında yüzde 3,7’ye geriledi. Yıllık fiyatların düştüğü şehir sayısı da Mart ayında 68 iken, Nisan ayında 32’ye düştü.

Büro ayrıca, değer bazında yeni konut satışlarının yılın ilk üç ayında yüzde 0,4 azaldığını, Nisan ayında ise bu düşüşün yüzde 1,9'a çıktığını belirtti. Emlak yatırımları da Ocak-Mart döneminde yüzde 9,9 oranında gerilerken, Nisan ayında yüzde 10,3 düşüş gösterdi.

Yeni konut inşaatlarında ise hafif bir toparlanma sinyali gözlendi. Ocak-Mart döneminde yüzde 24,4 azalan yeni inşaatlar, Nisan ayında yüzde 23,8 oranında gerileyerek düşüş hızını bir miktar yavaşlattı.

Açıklanan veriler, Çin emlak piyasasında bazı alanlarda düşüş eğiliminin yavaşladığını ancak sektörün genelinde toparlanma işaretlerinin henüz sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, konut talebini canlandıracak ilave ekonomik teşviklerin etkisinin önümüzdeki aylarda daha net hissedilebileceğini belirtiyor.