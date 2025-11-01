Çin Maliye Bakanlığı, 1 Kasım itibarıyla geçerli olan yeni düzenlemeyle altın satışlarında uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) teşvikini kaldırdı. Karar, dünyanın en büyük altın tüketicilerinden biri olan Çin’de hem yatırım amaçlı hem de takı olarak altın alımını doğrudan etkileyecek.

TAKI, MÜCEVHERLERDE DE GEÇERLİ

Bakanlık tarafından yayımlanan yasaya göre, perakendeciler artık Şanghay Altın Borsası’ndan aldıkları altını satarken — ister doğrudan ister işlemden geçirilmiş halde olsun — KDV’yi mahsup edemeyecek. Yeni uygulama, yüksek saflıktaki külçe ve gram altınların yanı sıra Çin Merkez Bankası onaylı madeni paralar, takı ve endüstriyel altın ürünlerini de kapsıyor.

ALTIN TALEBİ YAVAŞLAYABİLİR

Uzmanlara göre karar, emlak piyasasındaki durgunluk ve zayıf ekonomik büyüme nedeniyle bütçe gelirleri baskı altında olan Pekin yönetimine ek kaynak yaratmayı amaçlıyor. Ancak bu adım, Çinli tüketiciler için altın alım maliyetini artırarak talebi yavaşlatabilir.

Son dönemde dünya genelinde bireysel yatırımcıların yoğun alımları, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşımıştı. Ancak bu hızlı yükseliş, aşırı alım bölgesine giren piyasada sert düzeltme riskini de beraberinde getirdi.

Altın fiyatları ekim ayında ons başına 4.000 dolar eşiğini aşarak tarihi bir zirveye ulaşmıştı. Küresel merkez bankalarının alımları, ABD’nin faiz indirimlerine yönelmesi ve jeopolitik belirsizliklerin sürmesi nedeniyle analistler, önümüzdeki bir yıl içinde ons altının 5.000 dolara yaklaşabileceğini öngörüyor.