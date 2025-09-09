Çinli düzenleyiciler, veri gizliliği nedeniyle Fransız devi Dior'a ceza uyguladığını açıkladı. Buna göre ceza, şirketin kullanıcı verilerini Fransa'daki genel merkezle paylaşırken gerekli güvenlik taramalarını yapmadığı ve veri şifrelemesi ile kullanıcı onayı almadığı tespit edilmesi üzerine verildi.

Siber güvenlik yetkililerinin açıklamasına göre, lüks tüketim devi LVMH’ye bağlı Haute Couture markası Dior’un Şanghay ofisi, kullanıcı verilerini Fransa’daki merkezle paylaşmadan önce gerekli güvenlik taramasını yapmadı. Düzenleyiciler ayrıca Dior’un veri aktarımı öncesinde kullanıcılardan onay almadığını ve kişisel bilgilerin korunması amacıyla toplanan verileri şifrelemediğini tespit etti.

Çin’in kişisel bilgi koruma yasası kapsamında, yerel polis şirket hakkında idari yaptırım uyguladı. Yaptırımın içeriğine ilişkin ayrıntı verilmezken, daha önce benzer ihlallerde para cezaları ve lisans askıya alma gibi yaptırımların da devreye sokulduğu biliniyor.

Temmuz ayında ise LVMH’nin en önemli markalarından Louis Vuitton, yetkisiz bir erişim sonucu bazı müşteri verilerinin sızdırıldığını duyurmuştu. Şirket, o dönemde söz konusu veri tabanında ödeme bilgilerinin bulunmadığını açıklamış ve sistem güvenliğini artırmak için ek önlemler almaya başladığını belirtmişti.